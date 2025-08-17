골프 치고 통화하고…트럼프에 입김 넣는 ‘이 사람’ 누구길래[트럼피디아]＜37＞

크게보기 올해 3월 영국 총리 관저를 찾은 스투브 대통령. 런던=AP 뉴시스

● “트럼프가 경청하는 사람”

15일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 정상회담이 성과 없이 끝났지만, 우크라이나 지원에 반대 입장이던 트럼프 대통령을 움직인 유럽의 막후 중재자로 스투브 대통령이 주목받고 있다.월스트리트저널(WSJ)에 따르면 스투브 대통령은 트럼프 대통령과 동트기 전 새벽부터 전화 통화를 하는 사이라고 한다. WSJ는 “트럼프 대통령이 스투브 대통령의 말을 귀 기울여 듣는다”고 평가했다.최근 본명을 숨기고 아마추어 트라이애슬론(철인 3종·수영, 사이클, 마라톤) 대회에 참가해 남성 참가자 중 2위를 기록해 화제가 됐던 스투브 대통령은 오전 5시에 하루를 시작하는 일벌레다. 아버지는 하키 선수 출신이고 그 역시 학창 시절에 하키 선수로 활약했다. 대학은 골프 장학생으로 갔다.트럼프 대통령과 가까워진 계기도 골프다. 트럼프 대통령이 재집권한 뒤 라운드를 함께한 첫 국가수반이 스투브 대통령이다. 트럼프 대통령은 그와 약 7시간의 골프 회동을 마친 뒤 휴전을 미루는 푸틴 대통령을 공개 비판했다. 트럼프 대통령이 푸틴 대통령을 비판한 것은 처음이었다. 이를 두고 “스투브의 골프 외교가 통했다”는 평이 나오기도 했다.

스투브 대통령 역시 가교(架橋) 역할을 자임하고 있다. 그는 트럼프 대통령과 골프 회동 직후 현지 매체와 인터뷰에서 “트럼프 대통령과 회동을 앞두고 유럽 주요국 정상들과 소통했다”며 트럼프 대통령에게 4월 20일 부활절 휴전을 제안했다고 밝히기도 했다.

● 영토 뺏긴 아픔 공유

스투브 대통령이 WSJ 인터뷰에서 한 말은 사실이다. 스투브 대통령의 정치적 입장은 명확하다. 그는 2004년 정계에 입문한 뒤로 줄곧 러시아 강경론을 편 베테랑 정치인이다.핀란드 또한 수십년간 철저히 대(對)러 방어 태세를 갖춰왔다. 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 중 러시아와 맞댄 국경의 길이가 가장 길고, 구소련의 침공으로 영토를 잃은 역사가 있다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공은 핀란드 사회에 큰 충격파를 던졌다.핀란드는 1939년 구소련의 침공을 받아 105일간 겨울전쟁을 치렀다. 강하게 저항했지만 결국 이듬해 모스크바 평화조약을 맺으며 카렐리야 등 영토 일부를 내줬다. 1941년 나치 독일과 손잡고 겨울전쟁 때 빼앗긴 땅을 되찾으려 했지만 실패했다. 1947년 파리 평화조약으로 카렐리야, 살라, 페차모 등을 구소련에 잃었고, 이 지역들은 현재도 러시아 영토다. 또한 전쟁 책임을 인정하고 3억 달러(현재 가치 약 58억 달러, 약 8조 원)의 배상금을 구소련에 지불해야 했다.핀란드는 중립국으로 유명하지만 징병제를 실시하고 국방에 투자를 아끼지 않는 국가다. 1960년대부터 현재까지 전역에 건설한 지하벙커는 5만 개가 넘는다. 인구 550만 명 중 480명을 동시에 수용할 수 있는 규모로 핵과 가스 등을 동원한 공격에 안전하고, 2주 이상 체류시에도 자급자족이 가능하다. 전쟁에 대비해 지하에 거대한 도시를 건설한 셈이다.

● “핀란드를 지키겠다”

스투브 대통령은 핀란드의 나토 가입 뒤 첫 대통령으로 선출됐다. 중도우파 국민연합당 소속으로 정계 입문 당시부터 주목을 받은 스타 정치인 출신이다.수도 헬싱키에서 자라며 하키 선수로 활약한 그는 12세에 골프를 시작해 고등학생 때 골프 국가대표로 선발됐다. 프로 골프 선수의 꿈을 안고 1989년 미국 사우스캐롤라이나주에 있는 퍼먼대에 골프 장학생으로 입학했다.그런데 1990년 베를린 장벽이 무너지고 핀란드의 유럽연합(EU) 가입이 코앞에 다가오며 그의 인생도 바뀌었다. 정치에 관심을 갖게 돼 수강한 정치학 수업이 전환점이었다. 강의를 맡은 브렌트 넬슨 퍼먼대 정치외교학과 교수는 당시 갓 임용된 31세 교수였다. 그는 스투브 대통령을 학문의 길로 이끌었고, 둘이 스투브 대통령의 학부생 시절에 함께 집필한 유럽 정치 교과서는 오늘날에도 강의실에서 쓰이고 있다고 한다.스투브 대통령은 1999년 런던정경대(LSE)에서 국제정치학 박사 학위를 받은 뒤 핀란드 정부에서 일했다. 집필 활동도 왕성히 해 2000년부터 쓴 책만 16권이 넘는다. 2004년 유럽의회 의원에 당선되며 정계 입문을 했고 2008년에는 만 40세 생일날 외교장관으로 발탁됐다. 이어 유럽통상장관, 총리, 재무장관을 역임했으나 특유의 긍정적인 성격이 발목을 잡았다.핀란드가 높은 실업률과 낮은 경제성장률의 늪에서 허덕이고 있는 와중에 트위터(현 X)에 “잘 잤고 아침 운동도 잘 했고 커피랑 아침밥도 좋았고 컨디션도 좋다. 오늘 좋은 하루가 될 것 같다. 모두 좋은 아침 보내시라”고 올린 것. 국민 정서에 어긋난다는 비판을 받으며 정치적 입지가 좁아졌고, 결국 2016년 정계를 떠났다.그런데 2022년 러시아가 우크라이나를 침공하며 그의 인생에 또 한번 반전이 일어났다. 유럽투자은행(EIB) 부총재에 이어 유럽대학연구소(EUI) 교수로 지내던 그가 러시아 비판의 전면에 서게 된 것. 그는 침공 후 첫 4개월 간 400건이 넘는 언론 인터뷰를 하며 핀란드의 나토 가입을 주장했다. 핀란드는 2023년 나토에 가입했고, 이듬해 핀란드는 정부 운영 경험이 풍부한 그를 대통령으로 뽑았다.

● 트럼프로 이끈 ‘남부 인연’

트럼프 대통령과의 인연이 순전한 행운이나 우연 덕분에 생긴 것은 아니었을 것이다. 치밀한 설계의 핵심은 공화당 중진 린지 그레이엄 상원의원(70)이다. 트럼프 대통령의 최측근인 그는 충성파이지만 러시아 문제에 대해서는 종종 이견을 드러내고 있다.WSJ에 따르면 스투브 대통령은 그레이엄 의원의 고향이자 지역구인 사우스캐롤라이나를 접점 삼아 친해졌다. 사우스캐롤라이나에서 유학한 스투브 대통령은 지역색이 짙게 묻어나는 남부 방언을 곧잘 구사한다고 한다. (스투브 대통령은 핀란드어, 스웨덴어, 독일어, 프랑스어, 영어까지 총 5개국어에 능통하다.)그레이엄 의원은 정치적 신념을 위해 의기투합한 것으로 풀이된다. 그는 ‘보수 거목’ 존 매케인 전 상원의원과 함께 전 세계를 누빈 공화당 전통 매파 출신이다. 2017년 트럼프 대통령의 백악관 입성 후 충성파로 돌아섰지만, 올 4월에는 러시아가 우크라이나 휴전 협상을 거부하거나 우크라이나를 다시 침공한다면 러시아와 러시아를 지지한 국가를 제재하는 법안을 내놓기도 했다.그레이엄 의원은 올 2월 뮌헨안보회의 당시 저녁 자리에서 트럼프 대통령에게 전화를 걸어 즉석에서 스투브 대통령과 골프 약속을 잡아줬다. 트럼프 대통령을 설득할 유럽 정상을 직접 고른 셈이다. 핀란드 대통령 임기는 6년이라 트럼프 2기 내내 안정적인 다리 역할을 할 수 있다는 장점도 있다.그레이엄 의원은 WSJ에 최근 스투브 대통령과 하루 두 차례씩 주기전으로 통화하고 있다며 “그는 유럽과 트럼프 대통령을 잇는 존재”라고 말했다.

