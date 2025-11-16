트럼프, “엡스타인 문건 공개” 요구한 충성파 내치다 [트럼피디아]〈50〉

올 3월 도널드 트럼프 미국 대통령의 집권 2기 첫 의회 합동연설 당시 총 535명의 연방 상·하원의원 중 붉은색 ‘마가’(미국을 다시 위대하게·MAGA) 모자를 쓰고 나타난 의원이 한 명 있었다. 조지아주를 대표하는 마저리 테일러 그린 하원의원이었다. 정당 슬로건이 들어간 의류나 표식은 본회의장에 금지된다는 하원 규칙을 어겨 퇴장을 요구받았지만, 개의치 않고 연설 내내 모자를 쓰고 트럼프 대통령에게 환호했다.
2020년 하원에 입성한 그린은 충성파 중의 충성파로 꼽힌다. 그러나 그린은 ‘마가’ 가치와 어긋나는 트럼프 대통령의 행동에 번번이 어깃장을 놓았다. 그린은 자신이 “트럼프가 아닌 조지아 14 선거구와 미국 국민을 섬긴다”고 말했다.
그린은 6월 트럼프 행정부의 이란 공습을 비판했고, 가자전쟁을 ‘집단학살’(제노사이드)이라고 불렀다. 이후엔 월가 출신 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인 사건 문건 공개를 압박했다. 연방정부 셧다운 기간에는 건강보험 부담을 덜어주는 오바마케어 보조금 지급 연장을 요구하며 공화당 지도부와 대립했다.
결국 트럼프 2기 행정부 출범 10개월 만에 트럼프 대통령은 “그린에 대한 지지를 철회한다”며 결별을 선언했다. 그린은 다음 주로 예상되는 엡스타인 수사 자료 공개를 강제하는 법안의 하원 표결을 앞두고 “다른 공화당원을 겁주기 위한 본보기로 나를 강하게 공격하고 있다”고 맞섰다.
법안은 하원을 통과하더라도 상원에서 폐기되거나, 트럼프 대통령이 거부권을 행사할 가능성이 크다. 그러나 진실 규명을 요구하는 여론이 커지며 트럼프 대통령에게 정치적 타격이 될 것이라는 분석이 나온다.
● “괴짜 마조리는 불평, 불평, 불평뿐”
14일(현지 시간) 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “나는 위대한 조지아주 출신 하원의원 마조리 테일러 그린에 대한 나의 지지를 철회한다”며 “최근 ‘괴짜’(wacky) 마조리는 불평하고, 불평하고, 또 불평만 했다”고 썼다.
트럼프 대통령은 “그녀가 내가 요즘 전화를 받아주지 않는다고 화가 났다는 말을 여러 사람에게 했다. 하지만 219명의 하원의원, 53명의 상원의원, 24명의 내각 구성원, 거의 200개국, 그리고 이 밖에 정상적인 삶을 살아야 하는 상황에서, 매일 날뛰는 미치광이의 전화를 받을 순 없다”고 했다.
내년 중간선거에서 의석을 지키기 어려울 것이라는 경고도 했다. 트럼프 대통령은 “조지아 선거구에서 멋지고 보수적인 사람들이 그린을 상대로 예비선거에 나서는 것을 고려하고 있다는 걸 안다. 그들 역시 그녀와 그녀의 행태에 질려 있고, 올바른 사람이 출마한다면 나는 완전하고 굴하지 않는 지지를 보낼 것”이라고 했다.
최근 그린의 언행에 대한 불만도 언급했다. 트럼프 대통령은 “그녀는 ‘극좌’로 가버렸다. 심지어 더 뷰(ABC 방송 오전 시사 토크쇼) 같은 프로그램에 나가서 공화당을 싫어하는 ‘저능한’(low IQ) 진행자들과 함께 했다”고 했다.
그린도 가만히 있지 않고 즉각 반박했다. 그는 X에 트럼프 대통령에게 엡스타인 조사를 더 밀어붙여 달라고 보낸 문자 메시지를 공개했다. 그러면서 “트럼프 대통령은 방금 나를 공격했고 나에 대해 거짓말을 했다”며 “오늘 보낸 이 문자 메시지가 그를 폭발하게 만든 것 같다”고 했다.
그린은 트럼프 대통령이 엡스타인 문서 공개를 막기 위해서 자신을 공격한다고 주장했다. 그는 “대부분의 미국인은 그(트럼프)가 외국 전쟁과 외국 사안에 지친, 가족을 먹여 살리느라 파산 지경에 이르고, 미국의 꿈을 이룰 희망을 잃어가는 ‘잊힌 미국의 남녀들’을 위해 이 정도로 열심히 싸우길 바랄 것”이라고 했다.
● 그린 “트럼프 아닌 미국을 섬긴다”
사업가였던 그린은 큐어넌 음모론에 빠져 정치의 길을 걷게 됐다. 보수적인 조지아주 농촌 지역에서 출마해 2020년 하원 입성에 성공했다. 그린은 반(反)엘리트 정서를 강조하는 아웃사이더였고, 의회 입성 뒤에도 지도부와 화합하지 않았다. 그린은 지난달 NBC 방송과 인터뷰에서 자신은 “트럼프에게 정직한 말을 하는 사람”이라고 했다.
트럼프 대통령은 그린이 각종 음모론으로 도마에 올랐을 때 매번 두둔했지만, 그의 참모들은 결코 타협하지 않는 그린을 부담으로 여겼던 것으로 보인다. 내각을 꾸리는 과정에서 국토안보부 장관직을 원했던 그를 외면했고, 올 초 백악관은 그린의 상원의원 출마를 만류했다.
이런 가운데 트럼프 행정부가 해외 개입을 이어가고, 생활비 경감을 위한 이렇다 할 정책을 마련하지 않자 그린의 분노는 쌓여갔다. 그린의 측근들은 “그린이 공화당에 점점 환멸을 느꼈다”고 NBC 방송에 전했다. 지난달 백악관에서 열린 ‘로즈 가든’ 재개장 행사 초대도 거절했다고 한다.
지난달 1일 시작돼 이달 12일 종료되며 역대 최장 기록을 세운 셧다운 기간에는 당 지도부와 더욱 멀어졌다. 셧다운은 임시예산안이 통과되며 급한 불만 끄며 종료됐지만, 핵심 쟁점인 오바마케어 보조금 연장 문제는 다음 달 표결로 미뤄졌다. 공화당은 연장을 반대하고 있다. 하지만 미국 비영리 의료기구 KFF가 6일 공개한 여론조사 결과에 따르면 미국인 74%가 오바마케어 보조금 연장에 찬성했다. 그린 역시 보조금 연장을 요구하며 맞섰다.
그린은 NBC 방송 인터뷰에서 이유를 묻자 이렇게 답했다.
“나는 매우 평균적인 미국인이고, 여론조사를 의식해 사안을 판단하지 않는다. 실생활을 보며 분석한다. 오바마케어 보조금이 만료된다면 내 자녀들이 피해를 보게 된다. 이 가능성에 거부감이 들었다. 우리 당은 해결책이 없다. 미국인들의 현실을 무시할 수 없고, 나는 정말 그것을 고치고 싶다.”
트럼프 대통령이 연을 끊기로 선언하며 그린의 3선 도전에 빨간불이 켜졌다. 특히 그린은 트럼프 행정부를 연일 비판하며 정치자금 모금에 어려움을 겪던 상황이다. 16일 그린은 자신의 X에 후속 게시물을 올렸다.
“응원 연락 주신 모든 분께 감사하다. 부유한 엘리트 네트워크를 폭로하기 위해 싸우다 이렇게 될 줄은 전혀 생각 못했다. 해로운 ‘정치 산업 복합체’는 우리를 갈라놓지만 미국 국민을 위해 아무런 좋은 일을 하지 못한다. 미국 국민은 훨씬 더 나은 대접을 받을 자격이 있다. 앞으로 우리는 공통점을 찾아 ‘아메리카 퍼스트, 아메리카 온리’로 나아가자.”
내년 11월 중간선거에서 살아남기 위한 그린의 전략은 무엇일까. 2020년 그린은 트럼프의 지지나 당 지도부와의 공감 없이 맨땅에 헤딩하듯 조지아주 예비선거에 출마했다. 인터넷을 통해 알린 ‘마가 전사’ 이미지로 팬덤을 모았고, 이들의 소액 기부에 힘입어 결국 본선 티켓을 거머쥐었다. 그린은 이번에도 풀뿌리 동원력을 활용해 위기를 돌파하려는 것으로 보인다.
