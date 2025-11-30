‘차기 주자’ 밴스와 루비오는 절친일까 경쟁자일까 [트럼피디아]〈52〉

미국이 우크라이나 전쟁을 종식하기 위해 최근 제안한 28개 항목의 평화안은 작성 과정에서 도널드 트럼프 행정부 외교라인 간 경쟁이 드러나 주목을 받고 있다. 마코 루비오 국무장관이 평화안 작성에 사실상 개입하지 않은 것으로 알려지며 J D 밴스 부통령과의 경쟁설이 재점화되는 한편, 평화안이 한계에 부딪힐 때까지 일부러 기다린 전략적 인내라는 분석도 제기된다.
● “루비오가 밀렸다” 추측
로이터통신은 스티브 윗코프 백악관 중동 특사와 트럼프 대통령의 장녀 이방카의 남편인 제러드 쿠슈너가 평화안 작성을 주도했다고 22일(현지 시간) 보도했다. 당시엔 루비오 장관의 관여 정도가 알려지지 않았으나, 다음날 블룸버그통신이 “루비오 장관은 트럼프 대통령 보고 직전까지 상황을 공유받지 못했다”고 전하자 밴스 부통령과의 경쟁에서 밀린 것 아니냐는 관측이 나왔다.
특히 댄 드리스컬 미 육군 장관이 평화안 합의에 투입되며 이같은 관측에 힘이 실렸다. 외교 경력이 전무한 드리스컬 장관이 우크라이나 전쟁의 중재자로 등장한 배경에 밴스 부통령과의 친분이 작용했다는 것이다. 드리스컬 장관은 밴스 부통령의 예일대 로스쿨 친구로 지난해 대선 유세를 도왔다.
경쟁설이 확산하자 백악관은 진화에 나섰다. 27일 액시오스는 “윗코프와 쿠슈너가 작성한 초안을 보고 밴스와 루비오가 협의해 18일 트럼프 대통령의 허가를 받기 위한 회의를 소집했다”고 보도했다. 특히 한 당국자는 “세간에 루비오 장관이 이끄는 친(親)우크라이나 팀과 밴스 부통령이 이끄는 반(反)우크라이나 팀이 경쟁한다는 인식이 있지만 이는 거짓”이라고 반박했다. 밴스 부통령과 루비오 장관이 ‘원 팀’이라는 이미지를 강조한 것이다.
양측은 2028년 대선에 대한 공개 언급을 피하고 있지만, 밴스 부통령은 지난달 29일 공개된 뉴욕포스트 팟캐스트 인터뷰에서 루비오 장관에 대해 “행정부 내 ‘베스트 프렌드’(가장 절친한 친구)”라고 밝혔다. 둘은 젊은 상원의원 출신이자 천주교 신자라는 공통점으로 유대감을 쌓았다고 한다.
● 루비오의 전략적 인내?
반면 루비오 장관의 손바닥 안에서 벌어진 일이라는 주장도 제기됐다. 블룸버그통신은 사안에 정통한 관계자를 인용해 “루비오가 윗코프의 방식이 자연스럽게 마무리되기를 인내심 있게 기다린 뒤, 적절한 시점에 개입해 회의적인 시각을 불어넣었다”고 전했다.
루비오 장관은 2011~2025년 상원의원 시절 대중, 대러 강경파로 꼽혔다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 ‘갱스터’ ‘폭력배’라고 불렀고, 2017년 트럼프 1기 행정부 때는 상원 인준 과정에서 렉스 틸러슨 당시 국무장관 후보자가 푸틴 대통령을 ‘전범’이라고 칭하길 거부하자 몰아세웠다.
루비오 장관은 트럼프 2기에서 충성파로 변신했지만 러시아에 대해서는 완전히 타협하지 않은 것으로 보인다. 지난달 트럼프 대통령이 미-러 정상회담 개최 계획을 밝혔지만 며칠 뒤 무산된 배경에 루비오 장관의 입김이 작용한 것으로 알려졌다. 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 접촉한 루비오 장관은 러시아가 추가 정상회담을 정당화할 만한 실질적인 입장 변화를 보이지 않았다는 이유로 트럼프 대통령에게 계획 철회를 설득했다.
루비오 장관은 외교 담당인 국무장관과 트럼프 대통령에게 외교 정책을 조언하는 백악관 국가안보보좌관을 겸직하고 있다. 트럼프 대통령은 루비오 장관의 업무 능력에 만족해 국가안보보좌관 교체 계획이 없는 것으로 알려졌다. 밴스 부통령의 역할을 두고는 트럼프 대통령의 핵심 지지층 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)의 입장을 대변하고 있다는 분석이 나온다. 블룸버그통신은 외교 라인 역할 분담을 두고 “외교 정책 수립의 전권은 트럼프가 쥐고 있다”고 전했다.
