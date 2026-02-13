두번 넘어진뒤 완벽런…최가온, 韓설상 최초 금메달

스노보드 여자 하이파이브 90.25점 기록
올림픽 데뷔전서 ‘우상’ 클로이김 제쳐
3번의 기회 중 두 번을 허무하게 날렸다. 1차 시기부터 크게 넘어져 무릎을 절뚝인 최가온은 경기를 완주하는 것만으로도 기적인듯 보였다. 하지만 최연소 X게임 우승 때처럼 최가온은 상식을 뒤집는 방식으로 자신의 이름을 세상에 알렸다.
최가온이 올림픽 데뷔전에서 3차런 대반전을 만들며 클로이 김의 올림픽 3연패를 저지, 한국 설상 사상 첫 금메달을 목에 걸었다.
최가온은 12일 리비뇨 스노파크에서 열린 여자 하프파이프 결선에서 1차런부터 실전에서 한 번도 시도하지 않았던 스위치 프론트사이드 1080(3회전)을 시도하 크게 넘어진 최가온은 파이프 한 가운데 움직임 없이 누워있었다. 무릎부터 넘어지며 멍이든 탓에 제대로 일어날 수 없었다. 2차 시기에는 늘 성공하던 시그니처 기술인 스위치 백900조차 실패했다.
그 사이 클로이 김은 1차런부터 캡더블콕1080을 성공시키고 88점 고득점을 받아 안정적으로 1위를 달리고 있었다. 최가온은 1차런에서 10점을 받는 데 그쳐 결선에 나선 12명 중 11위에 그쳐있었다.
하지만 3차 시기 4방향을 모두 사용하는 스위치 백, 캡, 프런트사이드, 백사이드 기술을 실수 없이 성공시켰다. 점수를 기다리면서 눈에서는 이미 눈물이 흐르고 있었다. 그리고 전광판에는 90.25점이 떴다. 울고있던 최가온도 한순간 입가에 웃음이 번졌다. 경기장에 관중들 모두 깜짝 놀랄 반전에 환호성을 질렀다. 최가온은 이제 이제 1위 자격으로 클로이 김의 마지막 런을 기다렸다. 그리고 클로이김이 캡 더블콕 1080을 시도하다 넘어지면서 그대로 최가온의 금메달이 확정됐다.
리비뇨=임보미 기자 bom@donga.com
