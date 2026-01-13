공정위, 쿠팡 현장조사…‘김범석 총수 지정’ 근거 찾는다

공정거래위원회가 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장의 동일인(총수) 지정 여부를 판단하기 위한 현장 조사에 착수했다.
13일 업계에 따르면 공정위는 이날 서울 송파구 쿠팡 본사에 조사관을 파견해 현장 조사를 진행했다. 공정위는 지난해 12월에도 쿠팡의 개인정보 유출 사태 및 복잡한 탈퇴 절차 등과 관련해 현장 조사에 나섰다. 이날은 앞선 조사보다 더 많은 인력을 투입해 강도 높은 조사가 이뤄졌다.
공정위는 김 의장의 동일인 지정 여부를 판단할 수 있는 자료 확보에 나선 것으로 알려졌다. 전날 주병기 공정거래위원장은 “김 의장 일가가 경영에 참여했는지 면밀하게 점검할 예정”이라고 밝혔다. 쿠팡은 지난해 친족의 경영 참여가 없다고 판단되는 등 예외 요건을 만족해 법인이 동일인으로 지정됐다. 김 의장이나 친족이 경영에 관여한 정황이 파악되면 쿠팡의 동일인이 김 의장 개인으로 변경될 수 있다.
이번 조사에서 공정위는 쿠팡이 납품업체를 상대로 불공정거래 행위나 ‘갑질’을 했는지도 들여다봤다. 지난해 12월 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회에서는 쿠팡이 납품업자에게 횡포를 부렸다는 지적이 제기됐다.
