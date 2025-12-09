전북대 법무부 ‘K-STAR 비자트랙’ 최종 선정

전북대는 법무부의 신규 혁신 인재 정책사업인 ‘K-STAR 비자트랙’ 참여 대학에 최종 선정됐다고 9일 밝혔다. 이로써 전북대는 글로벌 인재 양성 플랫폼을 갖춘 핵심 대학으로 공식 인정받게 됐다.
K-STAR 비자트랙은 과학기술 분야 우수 외국인 석·박사급 인재의 영주와 귀화를 촉진하는 제도다. 그동안 KAIST 등 5개 과학기술원을 중심으로 운영돼 왔으나, 이번에 전국 주요 일반대학으로 확대됐다.
전북대는 이번 선정으로 우수 외국인 유학생을 직접 추천할 수 있는 권한을 확보했다. 추천받은 인재는 △졸업 즉시 취업 요건 없이 거주(F-2) 자격 부여 △3년 후 영주(F-5) 신청 가능 △우수 연구 실적 보유 시 체류 기간과 무관하게 특별귀화 신청 가능 등의 파격적 혜택을 받는다.
전북대는 국제처를 중심으로 전담 플랫폼을 구축하고, 외국인 인재의 한국 생활 적응부터 연구 지원, 지역 정주 프로그램까지 전 과정을 총괄하는 지원체계를 마련할 계획이다. 또한 BK21·글로컬대학30·RISE 사업 등 주요 전략사업과 연계해 글로벌 연구 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
양오봉 전북대 총장은 “전북대가 글로벌 우수 인재의 안정적 정주와 연구 활동 능력을 정부로부터 공식 인정받은 것”이라며 “과학기술 인재의 ‘유학·연구·취업·정주’ 선순환 모델을 완성해 전 세계가 주목하는 연구 중심대학으로 도약하겠다”고 말했다.
