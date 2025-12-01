월드컵 입장권 고가 논란에… FIFA, 60달러 티켓 내놔

북중미 월드컵 대상 ‘최저가’ 발매
국제축구연맹(FIFA)이 60달러(약 8만8000원)짜리 2026 북중미(미국, 캐나다, 멕시코) 월드컵 입장권을 내놓았다. 입장권 가격이 너무 비싸다는 비판을 의식한 결과로 풀이된다.
‘붉은악마’ 등 열성 팬들에 우선권
FIFA는 북중미 월드컵 전체 104경기를 대상으로 최저가 입장권을 발매한다고 17일 알렸다. ‘서포터 엔트리 티어’라는 이름이 붙은 이 입장권은 대한축구협회 등 각국 축구협회를 통해 구매할 수 있다. FIFA는 각국 축구협회에 자체 자격 기준을 충족하는 ‘충성도 높은 축구 팬’에게만 입장권을 판매하도록 했다. 한국은 붉은악마 등 그동안 한국 축구대표팀을 응원한 팬들에게 우선권을 부여할 것으로 보인다.
AP통신에 따르면 각국 축구협회를 통해 판매되는 기존 북중미 월드컵 입장권 가격은 조별리그 180∼700달러(약 26만∼103만 원), 결승전 4185∼8680달러(약 616만∼1279만 원)였다. 2022 카타르 월드컵 당시 69∼1607달러와 비교해 최대 5배 이상 올라 전 세계 축구 팬들에게 비판을 받아왔다. FIFA는 “이번 입장권 발표는 전 세계적인 폭발적 수요 속에 나온 것이다. 현재 무작위 추첨 판매 단계에서만 구매 요청을 2000만 건 접수했다”며 “이번 대회로 창출된 수익은 211개 회원국의 남성, 여성, 유소년 축구 성장에 투자할 계획”이라고 했다.
김정훈 기자 hun@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0