신발장 앞에서 “출근 싫다” 눈물…20대 방사선사 숨진채 발견

전북 군산의 한 종합병원에서 근무하던 20대 방사선사가 직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
6일 군산경찰서 등에 따르면 지난달 29일 정오께 군산시 한 아파트 화단에서 방사선사 A 씨(20대·여)가 숨진 채 발견됐다.
A 씨는 6월 초 군산의 B병원에 입사해 계약직 방사선사로 근무해왔다. 이후 26일 무단결근 후 연락이 끊긴 것으로 파악됐다.
유족은 A 씨가 입사 후 병원 일이 힘들다며 약을 복용해왔다고 주장했다. 유족은 “누가 어떻게 괴롭혔는지 자세한 얘기는 하지 않았지만 아이가 많이 힘들어하는 모습을 보였다”고 말했다.
A 씨의 지인으로 추정되는 이들은 온라인 커뮤니티에 “고인의 마지막 모습이 신발장에 신발을 신으며 ‘출근하기 싫다’고 눈물을 흘리던 모습”이라고 썼다.
병원 측은 “안타까운 일에 저희도 황망할 따름”이라며 “유족들께도 내부 조사를 잘 해보겠다고 전했다”고 밝혔다. 이어 “현재까지 괴롭힘이 있었다는 증거는 확인되지 않았다”며 “외부 노무사를 통해 사실관계를 확인하고 있다”고 말했다.
경찰은 사망 경위에 대한 전반적인 내용을 조사하고 있다.
※ 우울감 등 힘든 고민이 있거나 주변에 어려움을 겪는 가족·지인이 있다면 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 상담을 받을 수 있습니다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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