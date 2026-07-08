‘李측근’ 김용, 與최고위원 출마 “당정 잇는 튼튼한 다리 되겠다”

김용 전 민주연구원 부원장이 8일 “평당원 김용, 이제 낡은 여의도 문법을 깨고 민주당의 선명한 혁신을 이끌겠다”며 더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원 출마를 선언했다. 김 전 부원장은 6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 재보궐선거에서 경기 안산갑과 하남갑 등 출마를 준비했으나, 공천 받지 못했다.
김 전 부원장은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “이재명 정부의 국정 철학을 가장 깊이 공유하는 사람, 저 평당원 김용이 당과 정부, 당원을 잇는 가장 튼튼하고 따뜻한 다리가 되겠다”며 이같이 밝혔다.
그는 현재의 민주당에 대해 “격변하는 대한민국의 발전을 견인해야 할 골든타임에, 우리는 그 적극적이고 효율적인 역할에 한계를 보이고 있다”고 평가하며 “이제는 갈등의 에너지를 통합과 긍정의 힘으로 바꾸고, 민주당이 나아가야 할 불가역적 대전환의 미래 방향을 제시해야 한다”고 강조했다.
김 전 부원장은 출마 공약으로 △당 안팎 불협화음과 소모적 권력투쟁 차단 △비례대표 국회의원의 당원 직선 제도 △전당원 1인 1표제를 넘어 국회의원 공천에 당원 평가 직접 반영 추진 △동일 지역구 3선 초과 출마 제한 △독립기구로 당무감사원 신설 등을 제시했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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