서울교육감 “학교 체육 현장서 인권-역사교육 실시”

고교야구 경기 도중 5·18민주화운동을 희화화하는 구호를 외쳐 물의를 일으킨 배재고 야구부 학생 2명에 대해 학교 측이 징계 절차에 돌입했다.
2일 국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원실이 서울시교육청으로부터 받은 ‘배재고 야구부 방문 점검 결과 보고’ 자료에 따르면 배재고는 문제의 구호를 선창한 학생 2명을 생활교육위원회에 회부하기로 결정했다. 학교 측은 구호에 동조한 다른 학생들을 추가로 회부하는 방안 역시 검토하고 있다.
정근식 서울시교육감은 이와 관련해 광주 시민과 광주제일고 학생에게 공개 사과하고 재발 방지를 위해 학교 운동부를 대상으로 긴급 인권·역사 교육도 실시하겠다고 밝혔다. 정 교육감은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “서울 교육을 책임지는 교육감으로서 광주제일고 선수와 학부모, 동문, 그리고 역사적 아픔을 간직한 광주 시민과 국민 여러분께 고개 숙여 깊이 사과드린다”고 했다.
정 교육감은 이번 사안과 관련해 김대중 전남광주통합특별시교육감과 의견을 교환하며 배재고 학생들이 광주제일고 학생들과 함께 국립5·18민주묘지를 공동 참배하고 5·18기념재단에서 교육을 받는 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 정 교육감은 이날 이규연 광주제일고 교장과도 통화하며 “학생들이 상처를 잘 회복할 수 있도록 힘써 달라”고 당부했다.
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