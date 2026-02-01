“어서 오너라”… 설 귀성 손주 손잡고 활짝

  • 동아일보

설 명절 연휴를 앞둔 13일 오전 부산 동구 부산역 승강장에서 김그린 군(4)이 그를 마중 나온 할아버지 김재철 씨(68·왼쪽)와 할머니 강현이 씨(61·오른쪽)의 손에 매달려 환하게 웃고 있다.

#설 명절#연휴#부산#부산역#가족#환한 웃음
부산=이한결 기자 always@donga.com
