헌혈 동참 구청 직원들

  • 입력 2026년 1월 30일 04시 30분

29일 광주 남구 공무원들이 구청을 찾은 헌혈 차량에서 헌혈하고 있다. 이번 단체 헌혈은 기온 하락과 겨울방학 등 헌혈자가 급감하는 겨울철을 맞아 이뤄졌다.

#공무원#헌혈 차량#단체 헌혈
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
