李 “한국인 건들면 패가망신”… 캄보디아어로 스캠범죄 경고

이재명 대통령이 30일 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같습니까”라며 스캠(사기) 범죄 등 초국가 범죄에 대한 강력 대응 의지를 강조했다.
이 대통령은 이날 X(옛 트위터·사진)를 통해 ‘한국 경찰의 단속으로 캄보디아 현지의 중국 범죄 조직도 한국인 조직원을 받지 않는다’는 내용의 기사를 공유하면서 “대한민국은 한다면 합니다, 끝까지”라고 적었다. 이 대통령은 같은 내용을 캄보디아어로 병기했다.
앞서 이 대통령은 26일 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF) 사무실을 격려 방문한 뒤 “국민의 삶을 파괴하는 범죄에는 타협도 관용도 없다”며 “‘한국인을 건드리면 반드시 대가를 치른다’는 사실을 전 세계에 분명히 보여주며, 더욱 철저히 대응해 나가겠다”고 강조했다. 초국가범죄 특별대응 TF는 이 대통령 지시로 구성된 초국가범죄 대응 컨트롤타워로 국가정보원과 검찰, 경찰 등 10개 기관이 참여하고 있다. 정부는 캄보디아 경찰과의 공조를 통해 역대 최대 규모인 한국 국적 스캠 범죄 피의자 73명을 캄보디아에서 검거한 뒤 23일 국내로 송환하기도 했다.
댓글 0