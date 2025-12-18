본문으로 바로가기
사회
중앙대 17대 총장에 박세현 전자전기공학부 교수 선임
2025-12-18 17:29
2025년 12월 18일 17시 29분
입력
2025-12-18 17:27
2025년 12월 18일 17시 27분
이상훈 기자
박세현 전자전기공학부 교수
중앙대는 18일 이사회를 열고 17대 총장에 박세현 전자전기공학부 교수(61)를 선임했다고 밝혔다. 신임 박 총장은 중앙대 전자공학과를 나와 미 매사추세츠대에서 박사학위를 받았다. 임기는 내년 3월부터다.
#중앙대
#이사회
#총장 선임
#박세현
#전자공학과
#교수
#전자전기공학부
이상훈 기자 sanghun@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0