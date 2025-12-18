중앙대 17대 총장에 박세현 전자전기공학부 교수 선임

박세현 전자전기공학부 교수
중앙대는 18일 이사회를 열고 17대 총장에 박세현 전자전기공학부 교수(61)를 선임했다고 밝혔다. 신임 박 총장은 중앙대 전자공학과를 나와 미 매사추세츠대에서 박사학위를 받았다. 임기는 내년 3월부터다.

