카카오·네이버 이어 KT 분당 사옥에도 폭파 협박…“사제폭탄 40개 설치했다”

카카오와 네이버 사옥에 이어 성남 KT 분당사옥에도 폭발물 설치 협박 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.
18일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시50분경 “분당KT사옥에 사제 폭탄 40개를 설치했다”는 사측의 112 신고가 접수됐다.
대구의 한 고등학교 자퇴생이라고 밝힌 A 씨는 전날 오후 8시20분경 ‘온라인 간편 가입신청’ 과정에서 이 같은 협박 글을 남긴 것으로 전해졌다.
KT 측은 하루 뒤인 이날 해당 협박 글을 인지하고 곧바로 경찰에 신고했다.
현장에 출동한 경찰이 폭발물 설치 여부를 파악했으나 특이사항은 없었다. 또 명의 도용 범죄로 보고 저위험으로 판단해 사측의 자체 방호 강화를 요청했다.
앞서 이날 오전 경기 성남시 분당구 네이버 본사에도 폭발물 설치 협박 신고가 접수됐다. 이에 네이버 측은 전 직원을 재택근무로 전환했다. 또 이날 카카오 제주 본사와 판교 아지트에 대한 폭발물 신고도 접수됐으나 아직까지 특이사항은 없는 것으로 파악됐다.
