경찰, 통일교 금품수수 혐의 전재수 19일 소환 통보

경찰이 통일교 측으로부터 금품을 수수한 의혹을 받고 있는 전재수 전 해양수산부 장관에게 소환을 통보했다.
18일 경찰청 국가수사본부 특별전담 수사팀은 전 의원에게 19일 오전 출석해 조사를 받으라고 통보했다.
전 전 장관은 한·일 해저터널 착공 등 통일교 교단 내 현안에 대한 청탁과 함께 금품과 선물은 수수한 혐의를 받는다.
앞서 경찰은 지난 15일 전 전 장관의 자택 등을 압수수색하며 영장에 ‘현금 2000만 원 및 1000만 원 상당의 명품 시계 1점’을 수수했다고 적시한 것으로 파악됐다. 다만, 의혹의 핵심 물증으로 꼽히는 명품시계는 확보하지 못한 것으로 전해졌다.
전 전 장관 측은 혐의를 전면 부인하고 있다. 그는 지난 9일 페이스북을 통해 “저를 향해 제기된 금품수수 의혹은 전부 허위”라면서 “저는 의정활동은 물론 개인적 영역 어디에서도 통일교를 포함한 어떤 금품도 받은 사실이 없다”고 밝혔다.
한편 경찰은 이날 오전 정치권 인사들이 연루된 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 한학자 총재의 전 비서실장인 정 모씨를 불러 조사 중이다. 정 씨는 통일교 조직을 총괄하는 천무원 부원장 등을 지낸 교단 2인자이자 한 총재의 최측근으로 알려졌다. 지난 11일에는 윤영호 전 통일교 세계본부장이 수감된 서울구치소를 찾아 조사했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0