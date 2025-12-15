본문으로 바로가기
사회
실감나게 재현한 거북선의 늠름한 모습
동아일보
입력
2025-12-15 03:00
2025년 12월 15일 03시 00분
장승윤 기자
14일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘우리들의 이순신’ 특별전에서 시민들이 거북선을 재현한 영상을 관람하고 있다. 이번 전시는 이순신 탄생 480주년과 광복 80주년을 기념해 마련됐다. 국립중앙박물관은 11일 기점으로 연간 누적 관람객이 600만 명을 돌파했다.
#우리들의 이순신 특별전
#거북선
#관람객
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
