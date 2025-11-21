좌초 여객선 조타실에 CCTV 없어…‘승무원 부주의’ 감시에 구멍

美 등 선진국은 범죄 예방용 영상기록 의무
“사고 원인 규명 이전에 근무태만 방지 효과”
해경, 일등항해사-조타수 구속영장 신청
전남 신안군 해상에서 좌초한 2만6546t급 여객선 ‘퀸제누비아2호’의 조타실(브릿지)에 폐쇄회로(CC)TV가 설치되지 않은 사실이 확인됐다. 해상 범죄와 사고가 늘고 있지만 선박 내부 감시 체계는 여전히 사각지대에 놓여 있다는 지적이 나온다. 해경은 21일 “휴대전화를 보느라 항로 변경이 늦어졌다”는 취지로 진술한 일등항해사 박모 씨(40)와 인도네시아 국적 조타수 A 씨(41)에 대해 구속영장을 신청했다.
●해상범죄 느는데 조타실 ‘CCTV 사각지대’
21일 목포해양경찰서 등에 따르면 조타실 내부를 비추는 CCTV는 설치돼 있지 않았다. 경찰은 VDR을 집중 분석하고 있다. 조타실은 사고 당시 박 씨와 조타수가 당직 근무를 서던 공간이다. 선박 외부 상황을 비추는 CCTV는 설치돼 있었지만, 정작 운항 핵심 공간인 조타실 내부를 촬영하는 장치는 없었던 셈이다.
해경은 박 씨가 실제로 휴대전화로 뉴스를 시청했는지, 사용 시간과 경위 등을 포렌식으로 확인하고 있다. A 씨는 “사고 직전 자이로스코프(전자나침반)를 보고 있어 충돌 상황을 인지하지 못했다”고 진술했지만, 해경은 이 내용의 진위 여부도 조사하고 있다.
현장 조사 과정에서 VDR 분석 결과, 사고 약 13초 전 일등항해사가 전방의 육지를 인지하고 조타수에게 타각 변경을 지시하는 음성이 확인된 것으로 파악됐다. 다만 조타수는 “전방 견시는 항해사의 업무이며, 지시를 받았을 때는 이미 섬이 눈앞에 있었다”며 혐의를 부인하고 있어, 해경은 당시 당직 근무 수칙 준수 여부를 확인하기 위해 선원 7명을 상대로 추가 조사를 진행하고 있다.
해경 관계자는 “조타실에 CCTV가 있었다면 진술의 신빙성을 더 신속하게 판단하고, 운항 부주의 예방에도 도움이 됐을 것”이라고 말했다. 현행법에는 선박의 지휘 공간인 선교(브릿지)에 CCTV 설치를 의무화하는 규정이 없다. 그러나 선박은 밀폐된 공간에서 운항하고, 사고나 범죄 발생 시 신고까지 시간이 걸리지만 이를 기록할 수 있는 수단은 부족해 CCTV 등 운행 기록을 보완할 수 있는 설비가 필요하다는 지적이 나온다.
해상 범죄와 사고도 늘고 있다. 해상 범죄는 2020년 4만5598건에서 2023년 5만2471건으로 늘었고, 해양 사고도 같은 기간 3156건에서 3255건으로 증가했다.
● 해경, 일등항해사·조타수 구속영장 신청
미국 등 선진국은 선박 범죄 예방을 위한 영상 기록 체계를 의무화하고 있다. 미국은 ‘여객선 보안 및 안전요구법’을 통해 선박에 추락 감지 장치와 영상 감시 시스템 설치를 규정하고 있다.
전문가들도 CCTV의 필요성을 강조했다. 김석균 한서대 해양경찰학과 교수는 “CCTV는 사고 원인 규명뿐 아니라 승무원의 부주의를 억제하는 효과도 있다”고 말했다. 국승기 한국해양대 교수는 “대형 여객선부터 단계적으로 의무화를 검토할 필요가 있다”고 했다. 김위상 국민의힘 의원은 지난 2월 선박 내 CCTV 설치를 의무화하는 선박안전법 개정안을 대표 발의했다.
21일 목포해경은 좌초 사고와 관련해 긴급 체포한 일등항해사와 조타수에 대해 구속영장을 신청했다. 해경은 사고 당시 선박 관제를 담당했던 목포광역해상교통관제센터(VTS)의 역할에 대해서도 수사에 착수했다. 사고 당시 담당 관제사가 관리하던 선박이 5척이었다는 진술과, 비관제 대상인 어선까지 함께 관리하고 있었던 점 등을 토대로 관제의 적절성 여부와 사고 예방 가능성 등을 집중적으로 들여다보고 있다. 관련 관제 자료는 VTS 측으로부터 임의 제출받아 분석 중이다. 한편 국립과학수사연구원과 합동 감식에서는 선박 자체의 기계적 결함은 확인되지 않았다.
댓글 0