마두로 체포 직전 2900만원 베팅, 6억 대박…극비정보 샜나

미군이 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 가운데, 이 작전을 예견하고 발표 직전 거액을 베팅한 정체불명의 트레이더(투자자)가 나타나 논란이 일고 있다.
특히 그는 공격 명령이 내려지기 불과 한 시간 전 판돈을 키워온 정황이 포착되면서, 미 정치권과 규제 당국은 내부자 거래 가능성에 대한 정밀 조사에 착수했다.
5일(현지시간) 로이터 통신과 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신에 따르면, 예측 시장 플랫폼 ‘폴리마켓(Polymarket)’의 한 익명 트레이더는 마두로 대통령 실각에 베팅해 약 41만 달러(약 5억9000만 원)의 수익을 거둔 것으로 확인됐다.
● 공격 명령 68분 전 ‘몰빵 베팅‘… 수익률 1100%
해당 트레이더의 거래 타이밍은 놀라울 정도로 정교했다. 그는 마두로 축출 작전 당일인 2일 밤 8시 38분(현지 시각)부터 ’마두로가 실각할 것’이라는 예측에 2만 달러(약 2900만 원)를 베팅했다.
그로부터 불과 68분 뒤인 밤 10시 46분, 도널드 트럼프 미국 대통령은 작전 부대에 공식 공격 명령을 하달했다.
당시 마두로의 실각 가능성은 매우 낮게 점쳐져 계약당 가격은 단 8센트(약 100원)에 불과했으나, 작전 성공과 함께 가치가 1달러로 치솟으며 단기간에 11배 가량의 수익을 기록했다.
지난달 처음 계정을 만든 이 트레이더는 이미 이전부터 “미국이 베네수엘라를 침공한다”는 조건에 베팅을 시작하는 등 치밀하게 포지션을 구축해온 것으로 드러났다.
● 정치로 도박하는 ‘폴리마켓’… 내부자 개입 위험
논란의 중심에 선 폴리마켓은 정치·경제 등 실물 사건의 결과에 ‘예/아니오’로 베팅하는 플랫폼이다. 예측이 맞을 경우 원금의 수십 배에 달하는 수익을 올릴 수 있어, 비공개 정보를 쥔 내부자가 개입할 경우 악용될 위험이 크다.
지난 9월 폴리마켓은 미 상품선물거래위원회(CFTC) 승인 거래소를 인수하며 운영 허가를 받았으나 잡음은 끊이지 않고 있다. 2024년 미국 대선 당시에도 트럼프 후보 측에 압도적인 자금이 몰려 FBI가 압수수색을 벌인 바 있다.
현재 미국 내 직접 접속은 금지되어 있지만, 상당수 트레이더가 VPN(가상사설망)을 통해 우회 접속하고 있는 실정이다.
● 정치권, 정밀 조사 착수·금지법 발의 예고
정치권도 거센 파장이 일고 있다. 국가 최고 기밀인 군사 작전 정보가 유출돼 도박에 쓰였다는 의혹 때문이다.
민주당 미연방 하원의원 리치 토레스는 “선출직 공무원과 의회 관계자, 연방 직원이 비공개 내부 정보를 이용해 예측 시장에서 베팅하는 행위를 원천 금지하는 법안을 이번 주 내 발의하겠다”고 밝혔다.
