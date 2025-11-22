후진하다 렉서스 올라탄 쉐보레…가해자는 태연히 ‘음악감상’

서울 한 지하주차장에서 SUV가 후진 기어를 넣은 채 경사로를 밀려 내려가 다른 차량 위로 그대로 올라타는 사고가 발생했다. 인명 피해는 없었지만, 사고 직후 보인 가해 운전자의 태도가 온라인에서 큰 공분을 사고 있다.
● 후진기어 넣고 엑셀 밟은 SUV, 결국 뒤에 있던 차량 올라타
21일 SNS 플랫폼 ‘쓰레드’에는 지난 주말 서울 시내 한 지하주차장에서 발생한 사고 목격담과 현장 사진이 공개됐다. 글을 올린 피해자 A 씨에 따르면 사고는 경사면에서 정차해 있던 SUV가 갑자기 후진 기어와 풀악셀이 동시에 걸리면서 시작됐다. SUV는 아래 주차 구역에 서 있던 렉서스 승용차를 그대로 덮쳤고, 차량은 전면 유리 위로 올라탄 상태에서 멈춰 섰다.
공개된 사진에는 쉐보레 SUV가 피해 차량 보닛과 전면 유리를 짓누르며 올라탄 모습이 그대로 담겼다. 충격으로 피해 차량 전면부는 심각하게 파손됐고 A 씨는 “차량이 반파된 수준”이라고 설명했다.
● “음악만 들으며 앉아 있었다”… 사고 직후 태도에 공분
피해자 A 씨는 사고 직후 상황을 전하며 분노를 감추지 못했다. 그는 “SUV 운전자는 시동도 끄지 않은 채 차 안에서 음악을 들으며 앉아 있었다”며 “사과 한마디도 하지 않았다”고 했다. 현장에는 경찰과 119 구급대까지 출동해 수습에 나섰고 사고 처리는 2시간 넘게 이어졌다.
A 씨는 자신의 차 위에 SUV가 올라탄 상황인데도 SUV 운전자는 밖으로 나오지도 않았다며 황당함을 드러냈다. 온라인에서는 해당 글이 빠르게 확산했고, 누리꾼들 사이에서는 운전자의 상태를 의심하는 목소리까지 나왔다.
● 누리꾼 “음주나 마약을 한 상태여서 안나온거 아닌가?” 의심
누리꾼들은 “이 정도 사고를 내놓고도 차에서 나오지 않는 건 정상적인 반응이 아니다”, “음주나 약물 때문이었을 가능성도 있다. 경찰이 간이검사를 해야 한다”는 반응을 내놨다. 또 “보험 처리로 끝낼 사안이 아니다”, “피해자 분 반드시 병원 가서 진단받고 기록 남겨라”라는 조언도 이어졌다.
일부는 “사고 자체보다 태도가 더 문제”, “실수는 누구나 할 수 있지만, 최소한의 책임 있는 행동은 해야 한다”고 지적했다.
