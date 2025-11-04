AI-지역재생… 내일부터 대구건축비엔날레

상상-체험하는 건축문화 축제
대구시는 5일부터 13일까지 수성못 상화동산에서 ‘대구건축비엔날레’를 개최한다. 올해는 전시행사를 넘어 시민이 함께 상상하고 체험하는 건축문화 축제로 기획했다. 행사 주제는 도시를 물리적 기반 시설이 아닌 사람과 이야기, 창의성이 공존하는 살아있는 생태계로 바라보자는 메시지를 담았다.
비엔날레는 특별기획전시와 초청전시, 체험 및 학술 행사 등 4개 분야로 20여 개의 프로그램으로 구성된다. 특히 인공지능(AI), 데이터, 미래도시, 지역재생 등을 건축적 상상력으로 풀어낸 콘텐츠를 대폭 확대했다.
특별기획전시는 대구가 가진 잠재력과 도시의 미래를 새롭게 조명한다. 초청전시는 대구시 건축상 수상작과 대구건축 아카데미 작품, 대구건축사회 우수작품 등을 소개한다. 체험 행사는 어린이 건축학교와 가상현실(VR) 기반 건설안전 프로그램을 운영한다. 시민 누구나 건축의 가치와 도시 안전의 중요성을 직접 체험할 수 있다. 학술 행사는 영·호남의 건축학회가 공동으로 참여해 지난 1년간의 연구 성과를 공유하고 지역 간 학술 교류와 협력의 장을 마련한다.
홍성주 대구시 경제부시장은 “이번 비엔날레는 건축 전시를 넘어 도시와 시민이 함께 미래를 상상하는 실험의 장이 될 것”이라며 “건축이 도시 문화를 연결하는 창의적 플랫폼으로 자리매김하는 중요한 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
