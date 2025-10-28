역대급 가뭄 뒤 역대급 10월 장마… 고온 바다가 만든 영동 ‘극단 기후’

이달 평균 강수량 408mm 역대 1위
동해 해수면, 평년보다 온도 높아… 가을에도 북태평양고기압 머물러
북쪽 찬공기 만나며 비 소식 잦아… “기후변화 대응 저수 시설 갖춰야”
올해 여름 역대급 가뭄을 겪었던 강원 영동 지방이 가을에는 그칠 줄 모르는 장대비에 기록적인 강수량과 강수일을 나타내고 있다. 기상 현상이 정반대로 번갈아 닥치는 상황이지만 그 배경에는 ‘높은 해수면’이라는 공통 원인이 있다. 전 지구적 온도 상승에다 예년과 다른 형태의 기상 현상이 빈발하는 가운데, 재해를 대비하기 위한 인프라 점검이 필요하다는 지적이 나온다.
● 역대급 ‘10월 장마’ 강수량 1위
27일 기상청 기상자료개방 포털에 따르면 올해 10월 1일부터 이날까지 강원 영동 지방의 평균 강수량은 408.1mm로 1973년 기상 관측이 체계화된 이래 가장 많았다. 두 번째로 강수량이 많았던 해인 2019년 291.4mm와 비교할 때 1.5배가량으로 많다. 강수일 역시 평균 21.3일로 역대 가장 길다. 이달 3∼25일 강원 영동 지방에는 하루도 쉬지 않고 비가 내렸다. 단풍철을 맞아 개막한 강원도 대표 가을 축제도 10월 장마로 방문객이 감소하는 등 상당한 피해를 보았다.
강원 영동 지방에 비가 집중된 이유는 전국적으로 영향을 준 기압골과 지형적 요인이 동시에 작용했기 때문이다. 이달 초 동해 중부 해역의 해수면 온도는 평년보다 1, 2도 높게 유지되면서 동해상에 자리 잡은 북태평양고기압이 강하게 확장됐다. 북태평양고기압은 통상 가을철에 접어들면 세력이 약화하며 한반도 동쪽으로 수축하지만, 올해는 10월에도 한반도 인근에 머무르며 습한 동풍을 지속적으로 유입했다.
따뜻한 동풍이 이 시기 북쪽에서 내려오는 찬 공기와 만나 전국적으로 비가 자주 내리는 가을을 맞았다. 공상민 기상청 예보분석관은 “북쪽의 찬 공기가 주기적으로 남하해 남쪽의 따뜻한 공기와 반복적으로 충돌하며 비구름대가 발생했다”고 말했다.
여기에 태백산맥 지형 효과가 더해지며 강원 영동에는 강수가 더욱 집중됐다. 동해안은 한쪽엔 바다, 반대쪽엔 산이 우뚝 서 있는 급경사 지형이다. 습한 동풍이 태백산맥을 만나 푄 현상(바람이 산맥을 오르내리며 고온 건조해지는 현상)을 일으키면 강릉 등에 지속적으로 비를 뿌린다.
이달 하순까지 이어지던 강수는 26일 동풍이 약화하고 북쪽 대륙 고기압이 확장되며 비로소 멎었다. 이후 본격적으로 찬 공기가 내려오기 시작했다. 이창재 기상청 예보분석관은 “29일까지 북서풍이 강하게 불면서 추운 초겨울 날씨가 예상된다”며 “서울 등 수도권 일부 지역에서도 체감온도가 영하로 내려가는 곳이 있을 것”이라고 했다. 강원 산지 등에서는 한파특보 가능성도 있다.
● 장마-가뭄 모두 ‘높은 바다 온도’ 영향
6∼8월 강릉 강수량은 187.9mm로 올해 10월 강수량의 절반에도 미치지 못했다. 올해 8월까지 강릉 강수량은 404.2mm로, 평년(983.7mm)의 41% 수준이다. 당시에는 따뜻해진 서해에서 불어 들어오는 서풍의 영향으로 강릉이 태백산맥에 강수가 막히는 ‘비 그림자 지역’에 속했다. 강릉은 평년 태백산맥의 영향으로 비가 약해지는 지역인데, 올해는 전반적인 강수량 부족으로 피해가 컸다.
저수 인프라도 부족했다. 속초는 강릉과 같은 동해안 지역으로 강수량과 강수일이 비슷했지만 물은 부족하지 않았다. 오히려 ‘워터밤’ 같은 물 축제 행사까지 열렸다.
이 같은 차이는 댐 등 저수 시설 확충 여부에서 발생했다. 속초시는 2018년부터 ‘물 자립 도시’를 내세워 쌍천 지하댐과 지하수 암반관정을 개발했다. 이후 안정적 급수 상황을 유지하고 있다. 반면 강릉시는 생활용수 87%를 오봉저수지에 의존한다. 8월 한때 바닥을 드러냈던 오봉저수지는 이달 현재 저수율 90%를 기록하고 있다. 관련 인프라가 물 수요를 모두 충족하기 어려울 정도다. 남대천 지하 저류 댐 설치를 추진 중이지만 장기 대책이라 효과가 요원하고 지하수 개발도 체계적으로 진행되지 않고 있다.
김백민 부경대 환경대기과학과 교수는 “강릉 등 강원 영동은 수년 전부터 여름철 가뭄이 들어왔던 곳인데도 일부 지역은 인프라가 제대로 확충되지 않았다”며 “지역별 차이가 생긴 이유를 분석해 기후변화에 대응할 수 있는 수자원 시설을 마련해야 한다”고 말했다.
