검단신도시 광역급행버스 증차… 서울 출퇴근 빨라진다

27일부터 강남-구로행 6대 추가
신축 아파트 입주로 교통 수요가 늘고 있는 인천 서구 검단신도시에 광역급행버스가 추가 운행에 들어가 서울로 출퇴근하는 주민 교통 불편이 해소될 것으로 기대된다.
영종-송도發 노선 신설도 추진
인천시는 27일부터 광역급행버스 M6457번, M6660번 노선에 각각 3대씩 버스를 추가로 투입해 배차 시간을 단축한다고 밝혔다.
21일 시에 따르면 지난해 5월 개통한 M6457 노선은 ‘검암역 로열파크시티∼강남역’, 올해 8월 개통한 M6660 노선은 ‘검단초등학교∼구로디지털단지역’을 환승 없이 연결하는 직행노선이다.
이들 노선은 운수종사자 채용 문제가 빚어졌다. M6457번의 경우 면허 대수 10대 중 3대(배차시간 60∼80분), M6660번은 면허 대수 10대 중 4대(배차시간 30∼50분)만 운행하면서 서울 출퇴근 주민들이 불편을 겪었다.
한편 인천시는 영종과 송도국제도시에서 서울을 연결하는 광역급행버스(M버스) 신규 노선 개통을 목표로 국토교통부 대도시권광역교통위원회와 협의를 진행하고 있다.
개통 예정 신규 노선은 영종하늘도시 e편한세상을 출발해 서울 시민의숲 양재꽃시장을 운행하는 노선이다. 송도는 6공구에서 서울 강남역을 오가는 노선이다.
인천시 관계자는 “지속적인 광역버스 증차 등 시민들이 체감할 수 있는 교통편의 증진에 최선을 다하겠다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
