국힘 “‘북부특자도’ 눈치 본다” 주장에…김동연 “동의못해” 발끈

김종양 의원 “업무보고에 ‘특자도’ 언급 없어”
“동의할 수 없고 경기 북부에 관한 생각은 조금도 다르지 않습니다.”
김 지사 “북부 대개조 추진…생각 변함없어”
김동연 경기도지사가 “북부특별자치도 추진 문제 등을 볼 때 너무 눈치를 보는 것 아니냐”라는 국민의힘의 지적에 발끈했다. 20일 오전 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서다.
경기북부특별자치도 설치 의지를 놓고 야당인 국민의힘 의원과 김 지사 간에 한바탕 설전이 벌어진 것이다.
먼저 포문을 연 사람은 국민의힘 김종양 의원(창원시의창구)이다. 그는 “업무보고에 경기북부특별자치도에 대한 언급이 전혀 없다”라며 “계속 추진할 생각인지 아니면 대통령과 입장 차이로 거둬들인 것인지 답하라”라고 질의했다.
이에 김 지사는 “경기북부 발전을 위해서는 규제 완화, 인프라, 기업 유치 등 3가지가 필요한 데, 그 수단으로 북부특별자치도를 얘기했다”라며 “그러나 지난 총선 전에 정치권에서 김포 서울 편입 문제가 불거지며 판이 흐트러졌다”라고 반박했다.
그러면서 “이후 실질적으로 효과를 볼 수 있는 북부 대개조 사업을 추진한 것으로 이해해 달라”고 답했다.
그러자 김 의원은 “예전에는 특별법에 대해 대통령이나 당시 장관에게 적극적으로 요청하고 했다”면서 “지금은 대통령이 다른 생각을 갖고 있다고 해서 분도를 위한 어떤 조치도 취하지 않고 다른 대책을 내놓고 있다”라고 주장했다.
그러면서 “소신 있게 분도를 접었다거나 대통령의 뜻과 달리 적극적으로 추진하겠다고 답변해야지, 우회적으로 빠져나가는 모양새를 보이는 것은 적절하지 않다”라고 지적했다.
김 의원의 이 같은 발언에 김 지사는 “경기북부 개발에 대한 조치를 완료하고 주민투표도 요구했으나 아무런 반응이 없어 북부 대개조 사업을 추진했다”라며 “대통령이 특별한 피해에 대한 특별한 보상과 주한 미군 반환 공여지에 대해 여러 차례 언급해 이와 관련 대통령과 만나 이야기한 바도 있다”라고 반박했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
