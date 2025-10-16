게임 상생 인정… 2년 연속 ‘다우존스 지속가능경영지수’ 편입

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무, 이하 엔씨(NC))가 업계 선도 기업으로서 게임 산업의 지속가능한 성장을 위해 다양한 노력을 이어가고 있다. 9년째 게임 스타트업을 지원하며 생태계 기반을 넓히는 한편 지역사회 시민들의 게임 접근성 향상에도 힘쓰고 있다.
엔씨(NC)는 오는 11월 열리는 국제 게임 전시회 ‘지스타 2025’에서 게임 스타트업을 위한 BTB관 전시 부스를 지원한다. ‘스타트업 위드 엔씨’ 부스에 선정된 기업은 게임 전시뿐 아니라 비즈니스 미팅 진행, 투자 제안 등 다양한 기회를 갖는다. 엔씨(NC)는 2017년부터 스타트업의 지스타 참여를 꾸준히 후원해왔으며 100개가 넘는 스타트업이 이를 통해 홍보와 투자 유치의 기회를 얻었다.
글로벌 인디 게임 공모전 ‘인디크래프트’ 후원도 진행하며 중소 개발사 육성과 창의적인 인디 게임 발굴에도 기여했다. 인디크래프트는 국내 인디 개발자의 경쟁력을 강화하고 새로운 가능성을 지닌 개발자를 발굴하기 위한 공모전으로 엔씨(NC)는 2024년까지 6년 연속 후원을 진행한 바 있다.
지난 4월에는 성남시 한마음복지관에 고사양 게임기기와 컨트롤러를 기부하며 게임 접근성 확대에 앞장섰다. 개발자용으로 보유하고 있던 Xbox, 플레이스테이션, VR 장비 등 게임기기 66대와 컨트롤러 144개를 한마음복지관에 전달했다. 물품은 △지역 장애인 가정 △발달장애인 대상 프로그램 △성남시 내 지역아동센터 등에 배부됐다.
사회공헌과 상생 활동의 성과를 인정받아 엔씨(NC)는 글로벌 ESG 평가에서 우수한 등급을 획득하고 있다. 국내 게임사 중에서는 유일하게 2년 연속 ‘다우존스 지속가능경영지수(DJBIC)’ 아시아퍼시픽 지수에 이름을 올렸다. DJBIC 아시아퍼시픽 지수는 아시아·태평양 지역 시가총액 상위 600개 기업 중 ESG 경영 상위 20% 기업에만 주어지는 성과다.
또한 ‘모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 2024 ESG’ 평가에서는 3년 연속 AA등급을 유지하고 있다. 한국 ESG기준원(KCGS) ESG 평가에서도 4년 연속 종합 A등급을 획득하며 국내 게임사 중 가장 높은 평가를 받은 바 있다.
