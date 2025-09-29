만삭 아내에 “조리원 가면 나 혼자 여행 가겠다”는 남편…이혼통보 받았다

출산을 앞둔 만삭 임신부를 두고 혼자 마지막 여행을 다녀오겠다고 통보한 남편의 사연이 뒷목을 잡게 만들고 있다. 아내는 “이혼”을 통보했다.
28일 한 온라인 커뮤니티를 통해 자신을 만삭 임산부라고 밝힌 A 씨는 “임신 기간 동안 힘든 일 없이 편하게 지냈고, 입덧 먹덧도 없었다. 산후조리원도 가장 좋은 곳으로 예약했다”며 “하지만 면회는 불가했다”고 자신의 현재 상황을 알렸다.
그러던 중 여성은 남편의 한마디에 큰 상처를 받고 깊은 괴로움에 빠졌다.
“남편이 출산 후 산후조리원에 가게 된다면 혼자 여행을 다녀와도 되냐”고 물었던 것이다.
A 씨는 남편의 입장에 대해 “‘육아 전 마지막 여행이다’, ‘집에 있으나 여행을 가거나 어차피 면회는 불가하다’, ‘여행을 가겠다고 통보한 것도 아니고 물어본 것인데 이혼을 함부로 거론한다’고 하더라”라고 떠올렸다.
이어 “하지만 난 죽을 각오로 한 출산이고 무슨 일이 생길지 모르니 남편은 당연히 집에서 대기하고 있어야 하는 게 맞다. 출산이라는 중대한 일을 두고 혼자 여행을 가도 되냐고 물어본 건 것은 남보다 못한 행동이다”라고 목소리를 높였다.
그러면서 “난 평생 그런 사람과는 살 수 없을 것 같다. 그래서 남편에게 이혼하자고 했다”고 말했다.
A 씨의 사연을 접한 누리꾼들은 “남자들은 아이를 낳고 나면 끝인 줄 아나. 면회가 안 돼도 옆에서 챙겨야 할 게 얼마나 많은데. 저것도 남편이라고”, “조리원 기간동안 아기 때문에 소아과 출동하는 경우 흔합니다. 여행이라니 꿈도 꾸지 마세요”, “다른 남자아이 임신해서 결혼한 거면 저 남편의 태도를 인정하겠다”, “대체 다들 어떤 삶을 살고 있는 건지”, “이혼 안 해주는 조건으로 산후조리원 있는 동안 저 남편 석고대죄 시켜라” 등 남편을 향해 거침없이 쓴소리를 뱉어냈다.
한 이혼 전문 변호사는 “출산과 산후조리 기간은 배우자의 심리적·정서적 지원이 특히 중요한 시기”라며 “실제 갈등 상황에서는 배우자의 배려 부족이 혼인 관계 문제, 심지어 이혼으로까지 이어질 수 있다. 이 경우 부부 간 합의 없이도 이혼을 결정하는 것이 가능하다”고 부연했다.
댓글 0