풍부한 과즙-달콤한 향… 오감만족 ‘세지멜론’에 반하겠네

멜론은 항산화 성분이 많아 세포 노화를 방지하고 베타카로틴 성분이 풍부해 눈 건강에 좋다. 식이섬유가 많아 변비 해소에 도움이 되며 칼륨이 풍부해 고혈압 예방과 노폐물 배출에도 효과가 있다.
전남 나주시 세지면 농민들은 40년 가까이 프리미엄 멜론을 생산하고 있다. 89개 농가, 6개 작목반이 65㏊ 규모의 시설하우스에서 연간 3300t의 멜론을 재배한다. 세지면은 연평균 기온이 15도로 온화하고 일조량이 풍부해 사계절 멜론을 출하할 수 있다.
농민들은 1996년 세지농협 멜론공선출하회를 통해 ‘세론이메론’ 브랜드를 만들고 품질을 관리한다. 세지멜론은 15브릭스 이상의 단맛을 가진 제품만 판매한다. 높은 당도와 달콤한 향, 풍부한 과즙을 자랑하며 고품질 과일 브랜드로 자리 잡았다.
세론이메론 품종은 머스크 계통으로 달처럼 둥근 모양에 표면에 그물 무늬가 퍼져 있어 외관이 아름답다. 멜론은 10월 중순부터 다음 해 7월 말까지 평균 90∼100일간 재배 후 수확한다. 이철문 세지멜론유통 영농조합법인 총무(55)는 “세지멜론은 단맛이 떨어지는 제품은 출하하지 않아 최고의 맛을 보장한다”고 말했다.
세지멜론은 10월 중순 이후 나주시 공식 농특산물 쇼핑몰 ‘나주몰’에서 구매할 수 있다. 나주몰은 추석을 맞아 26일까지 전체 품목을 20% 할인하는 특판전을 연다. 행사 기간 중 1인당 최대 12만 원(할인 쿠폰 3매)까지 할인받을 수 있다. ‘천년이음 나주배’는 품위, 당도, 품질 등 엄격한 선별 과정을 거쳐 나주시장이 품질을 보증한 고급 배다. 성장촉진제를 쓰지 않아 배 본연의 단맛과 풍부한 과즙이 살아 있어 명절 선물용으로 인기가 높다.
댓글 0