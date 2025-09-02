[영등포구] 청년 제빵왕’의 꿈, 지금 도전하세요!

청년 베이커리 기능사 양성 아카데미 신설
영등포구(구청장 최호권)가 청년들의 진로 탐색과 취업지원을 위한 제과·제빵 자격증 취득반 ‘청년 베이커리 기능사 양성 아카데미’를 신설하고, 12일(금)까지 참여자 20명을 모집한다.
19∼39세 영등포구 거주 청년 20명 대상
자격증 취득 교육비·재료비 전액 무료
교육은 오는 9월 22일(월)부터 11월 14일(금)까지, 매주 월∼금요일 총 34회(170시간) 과정으로 운영된다. 50년 이상의 전통을 지닌 한국제과직업전문학교에서 자격증 취득을 위한 이론과 실습 전 과정 교육을 진행하며 교육비는 전액 무료이다. 교재·재료비 및 실습용 위생복도 지원한다.
영등포구에 거주하는 19∼39세 청년 중 면접을 통해 최종 교육생 20명을 선발한다. 대상자에게는 자격증 취득 이후에도 맞춤형 채용 정보 제공과 협약 업체 연계 등을 지원하며 교육 수료 후 6개월간 미취업자에 대한 사후관리와 취업자 경력 관리도 병행한다.
최 구청장은 “앞으로도 청년들의 수요와 관심사를 반영한 체감형 지원 프로그램을 적극 추진해나가겠다”라고 전했다.
