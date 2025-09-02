동아일보

[영등포구] 청년 제빵왕’의 꿈, 지금 도전하세요!

  • 동아일보
청년 베이커리 기능사 양성 아카데미 신설
19∼39세 영등포구 거주 청년 20명 대상
자격증 취득 교육비·재료비 전액 무료

청년 베이커리 기능사 양성 아카데미 수강생 모집 포스터. 영등포구 제공
영등포구(구청장 최호권)가 청년들의 진로 탐색과 취업지원을 위한 제과·제빵 자격증 취득반 ‘청년 베이커리 기능사 양성 아카데미’를 신설하고, 12일(금)까지 참여자 20명을 모집한다.

교육은 오는 9월 22일(월)부터 11월 14일(금)까지, 매주 월∼금요일 총 34회(170시간) 과정으로 운영된다. 50년 이상의 전통을 지닌 한국제과직업전문학교에서 자격증 취득을 위한 이론과 실습 전 과정 교육을 진행하며 교육비는 전액 무료이다. 교재·재료비 및 실습용 위생복도 지원한다.

영등포구에 거주하는 19∼39세 청년 중 면접을 통해 최종 교육생 20명을 선발한다. 대상자에게는 자격증 취득 이후에도 맞춤형 채용 정보 제공과 협약 업체 연계 등을 지원하며 교육 수료 후 6개월간 미취업자에 대한 사후관리와 취업자 경력 관리도 병행한다.

최 구청장은 “앞으로도 청년들의 수요와 관심사를 반영한 체감형 지원 프로그램을 적극 추진해나가겠다”라고 전했다.

김수진 기자 genie87@donga.com
