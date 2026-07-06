靑 “250만평 광주 군공항 부지에 호남 반도체 산단 조성”

평탄화 완료돼 부지 조성 기간 단축
상당부분 국유지라 토지 보상절차도 줄어
도로-공항-항만 연계 물류 접근성도 뛰어나
청와대가 삼성전자와 SK하이닉스가 총 800조 원을 투자하는 서남권 반도체 팹(생산기지) 건설 입지로 ‘광주 군 공항 부지’가 낙점됐다고 6일 밝혔다. 지난달 29일 정부가 ‘3대 메가 프로젝트’를 발표한 지 1주일 만에 최대 핵심 사업의 부지를 결정한 것이다.
강훈식 대통령비서실장은 이날 오후 청와대에서 ‘메가프로젝트 민관합동 점검회의’ 결과 브리핑을 열고 “오늘 회의에서 광주 군 공항 부지의 호남권 반도체 산단을 조성하기로 결정했다”며 “기업들은 호남권 입지 후보지 중에 광주 군공항이 가장 적합한 부지라는 의견을 제시했다”고 말했다.
강 실장은 “광주 군 공항은 약 250만 평 규모의 부지 확보가 가능하고 공항 특성상 이미 평탄화가 완료돼 부지 조성 기간을 단축할 수 있다”며 “광주 도심과 KTX 광주송정역이 인접해 인력 확보에 유리하고 도로·공항·항만을 연계한 물류 접근성도 뛰어나다”고 설명했다. 업계에선 이곳 부지 면적이 다른 후보지들보다 월등히 넓고, 용수 확보가 유리한 점 등이 작용됐다는 분석이 나온다. 또 상당 부분이 국유지여서 대규모 토지 보상 절차를 줄일 수 있단 점도 장점으로 꼽힌다. 앞서 업계에선 광주 군 공항 이전 부지와 함께 광주 첨단3지구, 광주 오운동 미래차 산업단지, 광주 삼거동 빛그린 산업단지 등이 후보지로 거론된 바 있다.
강 실장은 이날 ‘삼성과 SK의 생산기지가 둘 다 광주 군 공항 입지에 들어가게 되느냐’는 질문에 “당연히 다 들어가는 것을 전제로 이야기되고 있다”고 답했고, ‘군 공항 이전과 동시에 팹 건설을 추진하느냐’는 질문엔 “광주 군 공항을 비울 수 있는 방법도 다각적으로 검토하지만, 이 부분에 있어서 안보 공백이 발생하지 않는 범위 내에서 조기에 옮긴다는 게 전제돼 있다”고 답했다. 정부는 관계부처 협의를 거쳐 후보지 선정 절차를 조속히 마무리하고 산업단지 개발을 위한 후속 절차에 착수하겠다는 방침이다.
강 실장은 또 “당분간 오늘과 같은 대통령 주재 민관합동점검회의 매달 개최하기로 했다”며 “반도체 클러스터 뿐만 아니라 지역별 3대 메가 프로젝트 핵심과제 추진상황을 하나하나 점검키로 했다”고 말했다.
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