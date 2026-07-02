李 “빗장 걸린 北의 대문 열릴 때까지 두드릴 것”

민주평통 행사서 평화체제 강조
이재명 대통령은 1일 “단단하게 빗장이 걸린 북(北)의 대문을 계속 두드려야 된다. 열릴 때까지 두드리면 열리는 것 아니냐”고 했다. 북한이 ‘적대적 두 국가론’에 따라 대남 단절을 지속하는 가운데 집권 2년 차를 맞아 남북 대화 재개 의지를 재차 강조한 것.
이 대통령은 이날 인천에서 열린 민주평화통일자문회의(민주평통) 유라시아 지역회의에 민주평통 의장 자격으로 참석해 “코리아 프리미엄 시대를 열어가기 위해서라도 반드시 정전 체제를 평화 체제로 바꿔내야 한다. 한반도 평화 실현이 복잡하고 어려운 과제인 거 누가 모르겠느냐”면서 “그러나 어렵다는 말이 불가능하다는 건 아니다”고 강조했다.
이 대통령은 “취임 이후 일관되게 공언해 왔다”면서 체제를 존중하고, 흡수 통일을 추진하지 않으며 일체의 적대 행위를 하지 않겠다는 대북 3대 원칙을 재차 언급했다.
이어 “이제 평화를 향한 행동을 다시 시작할 것”이라며 “남과 북이 서로의 체제와 주권을 존중하고 평화롭게 공존하는 길을 반드시 찾아내겠다. 더디더라도 결코 포기하지 않겠다”고 강조했다.
이에 앞서 이 대통령은 문재인 전 대통령과의 오찬 회동에서도 남북 관계에 대한 조언을 청했고, 문 전 대통령은 자신이 할 수 있는 역할을 다하겠다고 말했다고 홍익표 대통령정무수석비서관은 밝혔다.
신규진 기자 newjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0