장동혁 ‘징계정치’ 재개 예고에, 오늘 의총서 퇴진론 쏟아질듯

張, 친한 등 겨냥 윤리위 재가동 채비
개혁파 “사당으로 착각하지 말라”
내전 재점화… ‘질서있는 퇴진’ 멀어져
국민의힘 장동혁 대표가 자신에 대한 사퇴론을 ‘징계 정치’로 돌파할 뜻을 밝히면서 내전 2라운드가 임박했다는 분석이 나온다. 장 대표가 친한(친한동훈)계와 개혁그룹을 겨냥한 중앙윤리위원회 재가동을 예고한 가운데 개혁 성향 의원 모임 ‘대안과 미래’는 “사당(私黨)으로 착각하지 말라”고 공세 수위를 끌어올렸다. 이에 따라 당 중진들을 중심으로 추진되던 장 대표에 대한 이른바 ‘질서 있는 퇴진’이 어려워질 수 있다는 관측이 나온다.
국민의힘 개혁 성향 의원들의 모임인 대안과 미래는 28일 입장문을 내고 “이미 선거 전의 ‘입틀막 징계’는 사법부 판결로 효력을 잃었고, 장 대표의 강경 노선은 선거를 통해 국민께 심판받았다”면서 “더는 국민의힘을 장 대표 개인의 사당(私黨)으로 착각하지 말라”고 지적했다. 김용태 의원도 페이스북에 “이미 지난 의총에서 당 지도부에 대한 평가는 끝났다”며 “정기국회 시작 전 당 통합 비대위로 전환하고 이후 총선 승리 지도부를 선출해야 한다”고 주장했다.
이에 앞서 장 대표는 자신에 대한 사퇴론을 ‘해당 행위’로 규정하고, 사퇴를 공개적으로 요구해 온 김용태 김재섭 우재준 등 일부 의원들의 실명을 거론하며 역공에 나선 상태다. 장 대표는 26일 한 유튜브에서 “지방선거 과정에서 해당 행위 논란이 있었지만, 지방선거 이후로 미룬다고 했었다. 징계 요청이 들어와 있는 모든 사안에 대해 검토할 필요가 있다”고 말했다. 당내에선 무소속 한동훈 의원의 부산 북갑 국회의원 보궐선거 관련 일정을 지원했거나 동행한 친한계 의원들과 장 대표 사퇴를 지속적으로 요구해 온 대안과 미래 소속 의원들이 징계 대상에 오를 가능성이 거론된다.
앞서 올해 초 국민의힘 중앙윤리위는 ‘당원 게시판’ 사건을 이유로 한 의원을 제명했고, 배현진 의원은 아동 사진 무단 게재를 이유로 당원권 정지 1년, 김종혁 전 최고위원에 대해선 지도부를 원색적으로 비난했다는 이유로 탈당 권유 처분을 내린 바 있다.
김 전 최고위원이 탈당하지 않자 당 지도부는 제명 처분을 내렸다. 이후 배 의원과 김 전 최고위원은 법원에 징계 효력정지 가처분 신청을 내 인용 결정을 받아냈고, 한 의원은 법적 대응을 하지 않은 채 부산 북갑 선거에 무소속으로 출마해 당선됐다.
이에 따라 29일 열릴 국민의힘 의원총회에서 장 대표 사퇴를 둘러싼 충돌과 함께 격론이 벌어질 것으로 보인다. 앞서 17일 열린 의원총회에서도 친한계와 개혁그룹은 물론이고 영남권 의원들까지도 장 대표의 사퇴를 요구한 바 있다.
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