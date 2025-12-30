친한계 “당무위, 韓에 문자로 답변 요청하고 하루만에 발표”

‘당원게시판 의혹’ 조사결과 발표에 반발
“절차 하자 기막혀…억지가 산을 이룬다
하필이면 김병기 사퇴한 날 재를 뿌려”
국민의힘 이호선 당무감사위원장이 30일 한동훈 전 대표와 관련한 ‘당원게시판 의혹’ 조사 결과를 발표한 가운데, 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원이 “어이가 없다”며 “억지와 무리가 산을 이룬다”고 반발했다.
김 전 최고위원은 이날 페이스북을 통해 “이분(이 위원장) 법학 교수 겸 변호사 맞느냐”라며 이같이 밝혔다.
김 전 최고위원은 당무감사위의 절차를 문제 삼았다. 그는 “절차상 하자가 기막히다”며 “당무감사위는 전날 한 전 대표 휴대전화로 문자를 보내 오늘 오전 10시까지 답을 보내라고 통보했다. 그리고 하루 만에 조사 결과를 일방적으로 발표한 것”이라고 주장했다.
이어 “정작 한 전 대표는 그 문자를 오늘 봤다고 한다”며 “사기 입찰 비슷하지 않느냐. 당사자는 읽지도 못한 문자 하나 던져놓고 땅땅땅 통과”라고 했다.
국민의힘 당원게시판 사건은 지난해 7~11월 한 전 대표와 가족이 윤석열 전 대통령 부부 등을 비판하는 기사 등을 올렸다는 의혹이 골자다. 이날 당무감사위는 “디지털 패턴 분석을 통해 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다”며 “당헌·당규에 따라 본 조사 결과를 중앙윤리위원회에 송부하기로 했다”고 밝혔다.
이를 두고 김 전 최고위원은 “디지털 패턴 분석은 뭐고, ‘적어도’ 관리 책임은 또 뭐냐”라고 지적했다. 그는 “당시 당원게시판에는 입에 담을 수 없을 만큼 원색적으로 한동훈을 인신공격하는 글이 하루에도 수천 건씩 ‘조직적으로’ 올라오고 있었다”며 “그 패턴은 괜찮고 한동훈 가족이 거기에 대항하기 위해 신문방송 기사와 사설, 칼럼을 올려놓은 건 문제라는 거냐”라고 했다.
아울러 김 전 최고위원은 “이 위원장의 주장에는 완전한 허위 사실도 있다”고 주장했다. 그는 “한 전 대표는 당원게시판에 가입한 적이 없고 글을 올린 권한도 없다. 그런데 동명이인 한동훈이 올려놓은 글을 마치 한 전 대표가 쓴 글이었던 것처럼 발표한 것”이라며 “이렇게 터무니없는 왜곡을 해도 되는 거냐”라고 말했다.
최근 경찰은 당원게시판 의혹과 관련해 당원 실명과 휴대전화 번호 끝 네 자리를 공개한 이 위원장을 입건한 것으로 알려졌다. 김 전 최고위원은 “이번 발표는 그보다 더 악질적인 왜곡이니 반드시 법적 처벌이 뒤따를 것”이라고 했다.
그러면서 “하필이면 더불어민주당 김병기 원내대표가 사임한 날에 이뤄진 당무감사 발표”라며 “고의라는 의심까지 드는 그 정무적 판단이 놀랍다”고 지적했다. 이어 “이렇게 연달아 재를 뿌리기도 참 쉽지 않을 것”이라며 “이 위원장은 이 발표에 대해 문제가 있는 부분은 정무적·법률적으로 끝까지 책임져야 할 것”이라고 덧붙였다.
