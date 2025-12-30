폴란드와 5조6000억원 규모 천무 유도탄 계약 체결

K239 다연장로켓 ‘천무’가 고폭유도탄을 발사하고 있다. 2024.6.25 육군 제공

강 비서실장은 “국민 여러분께서 K-방산에 많은 기대를 하고 있고, 의미를 부여하고 계신 것을 잘 알고 있다. 정부는 물론이고 기업과 노동자 모두가 합심해 노력하고 있고 최근에는 페루, 에스토니아에 이어 이번 폴란드 계약까지 방산 수출 성과를 국민 여러분께 보고드릴 수 있어서 저희로선 매우 뜻깊다고 생각한다”고 말했다.