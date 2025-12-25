정부, 쿠팡 사태 범부처TF 부총리 주재로 확대 운영한다

정부는 25일 쿠팡의 개인정보 유출 사태와 관련한 관계 부처 회의를 열어 2차 피해 예방대책 등을 공유하고 범부처TF(태스크포스)를 향후 부총리 주재로 확대 운영하기로 했다. 또 이를 계기로 플랫폼 기업에 대한 정보 유출과 소비자 피해를 막기 위한 근본적 제도 개선 방안을 마련할 방침이다.
정부는 이날 김용범 대통령실 정책실장 주재로 플랫폼 기업의 개인정보 유출 및 소비자 보호와 관련한 관계 부처 장관급 회의를 개최했다. 이 자리에는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 주병기 공정거래위원장, 송경희 개인정보보호위원장, 김진아 외교부 2차관, 여한구 산업통상부 통상교섭본부장, 하준경 대통령실 경제성장수석, 국가안보실 3차장 등이 참석했다. 쿠팡의 미국 정관계 인사 로비 의혹이 불거진 만큼 외교·안보라인도 자리한 것으로 전해졌다.
정부는 “쿠팡 개인정보 유출 및 소비자 보호와 관련해 현재까지 진행 상황 및 향후 계획, 2차 피해 예방대책을 공유했다“며 ”현재는 과기정통부 2차관이 팀장인 범부처TF를 향후 과기부총리 주재로 확대 운영하기로 했다“고 밝혔다. 이어 ”플랫폼 기업의 개인정보 유출 사태에 대한 조사 및 엄중한 대응과 별개로 이번 기회에 국민 생활에 막대한 영향을 주는 플랫폼 기업 등에 대한 정보 유출, 소비자 피해를 막기 위한 근본적 제도 개선 방안도 충실히 준비할 것“이라고 했다.
