이준석 “통일교-정치권 유착 특검하자”…송언석 “적극 환영”

  • 입력 2025년 12월 11일 11시 32분

[서울=뉴시스] 송언석 국민의힘 원내대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다. 2025.12.11.
국민의힘 송언석 원내대표가 11일 ‘통일교 정치권 유착 의혹’에 대한 개혁신당 이준석 대표의 특검 제안에 “적극 환영한다”고 화답했다.

송 원내대표는 이날 페이스북을 통해 “오늘 이 대표가 ‘통일교 민주당 정치자금 제공사건에 대한 특별검사’ 임명을 제안했다”며 “국민의힘과 함께 명확한 진상규명과 철저한 발본색원을 특검으로 이뤄내 봅시다”고 말했다.

[서울=뉴시스] 이준석 개혁신당 대표가 1일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.12.01.
앞서 이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 더불어민주당과 국민의힘을 모두 겨냥해 “특별검사 임명을 제안한다. 개혁신당이 특검 후보를 추천하겠다”고 밝혔다.

그는 “전재수 해양수산부 장관이 스스로 직을 내려놓은 건 의혹이 실재한다는 방증으로 이해한다”며 “양당 모두 이 사안에서 자유로운 제3자의 검증을 받는 것이 가장 합리적”이라고 했다.

그러면서 “기득권 양당이 특정 종교단체와 이렇게 깊이 얽혀 있었다는 것은 대한민국 정치사의 부끄러운 민낯”이라며 “반드시 진상이 밝혀져야 한다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
