이준석 “통일교-정치권 유착 특검하자”…송언석 “적극 환영”

국민의힘 송언석 원내대표가 11일 ‘통일교 정치권 유착 의혹’에 대한 개혁신당 이준석 대표의 특검 제안에 “적극 환영한다”고 화답했다.
송 원내대표는 이날 페이스북을 통해 “오늘 이 대표가 ‘통일교 민주당 정치자금 제공사건에 대한 특별검사’ 임명을 제안했다”며 “국민의힘과 함께 명확한 진상규명과 철저한 발본색원을 특검으로 이뤄내 봅시다”고 말했다.
앞서 이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 더불어민주당과 국민의힘을 모두 겨냥해 “특별검사 임명을 제안한다. 개혁신당이 특검 후보를 추천하겠다”고 밝혔다.
그는 “전재수 해양수산부 장관이 스스로 직을 내려놓은 건 의혹이 실재한다는 방증으로 이해한다”며 “양당 모두 이 사안에서 자유로운 제3자의 검증을 받는 것이 가장 합리적”이라고 했다.
그러면서 “기득권 양당이 특정 종교단체와 이렇게 깊이 얽혀 있었다는 것은 대한민국 정치사의 부끄러운 민낯”이라며 “반드시 진상이 밝혀져야 한다”고 했다.
