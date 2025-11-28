장동혁, 계엄 사과 요구에 “대여투쟁 일정 등 감안해 고민”

당내 ‘내달 3일 계엄 1년 사과’ 요구에
국민의힘 장동혁 대표는 28일 당 일각에서 12·3 비상계엄에 대한 지도부 차원의 사과가 없으면 단체 행동을 고려하겠다고 밝힌 데 대해 “여러 상황들, 대여투쟁 일정 등 모든 것을 감안해 여러 고민을 하고 있다”고 밝혔다.
“추경호 구속여부 따라 여러 상황 변화”
장 대표는 이날 대구 동구 국립신암선열공원을 찾아 참배한 뒤 기자들과 만나 “추경호 전 원내대표 구속 영장 발부 여부에 따라 여러 상황 변화가 올 것”이라며 이같이 말했다.
이어 “당내에 여러 의견이 있는 것으로 알고 있다”며 “당 대표로서 당을 앞으로 어떻게 이끌어갈 것인지, 어떤 전략으로 싸워나갈 것인지 여러 고민을 하고 있다”고 했다.
앞서 국민의힘 초선 김재섭 의원은 이날 YTN라디오 ‘더 인터뷰’에서 “당내 분위기는 (비상계엄 사태에 대해) 사과해야 된다는 분들이 더 많이 계신다”며 장 대표 등 지도부의 사과가 없다면 당내 20여 명의 의원들과 연판장을 돌리는 등의 집단행동을 할 수 있다고 밝혔다.
장 대표는 전날 추 전 원내대표 체포동의안이 가결된 데 대해서는 “아무런 실체가 없는 빈껍데기 구속영장 청구라는 것을 누구나 알고 있다”며 “그럼에도 야당을 탄압하고 위헌정당으로 몰아 야당을 해산하기 위한 무리한 영장”이라고 비판했다.
그러면서 “법원이 정당한 판단을 해서 반드시 기각될 것이라 생각한다”며 “기각된다면 이 정권이 엄청난 역풍을 맞게 될 것”이라고 강조했다.
장 대표는 오세훈 서울시장이 내년 지방선거에서 개혁신당과 연대해야 한다고 밝힌 데 대해 “지금은 연대를 논의할 때가 아니라 우리 스스로 힘을 키우고, 혁신하고, 대여 투쟁을 제대로 해 나갈 때”라고 했다.
지방선거 공천에서 당원 비중을 기존 50%에서 70%로 늘리는 방안을 두고 논쟁이 오가는 데 대해서는 “부정적으로 보지 않는다”며 “선거를 앞두고는 룰변경이 있어왔다”고 했다.
장 대표는 “당이 나아갈 방향에 대해 여러 고민이 있고 다양한 의견이 있을 수 있다”며 “각 광역단체마다 같은 룰이 적용될지, 특정 광역단체의 경우 다른 공천 방법을 선택할 것인지는 당이 처한 여러 상황, 지지율, 여당과 지지율 격차, 지역의 여러 우열 관계 및 후보들의 면면을 고려해 공관위에서 결정해 나갈 문제”라고 했다.
그러면서 “룰 하나만 가지고 마치 결정된 것처럼, 앞으로 모든 선거구에 적용될 것처럼 말하는 것은 옳지 않다”며 “논의 단계이니 여러 의견을 주면 모아서 기획단이 결정할 것이고, 최고위에서도 들여다볼 것”이라고 덧붙였다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
