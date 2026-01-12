李 “후쿠시마 수산물, CPTPP 가입 고려할때 중요한 의제”

한일 정상회담 앞두고 NHK와 인터뷰
“수산물 수입, 단기적으론 해결 어려워
한일간 신뢰, 한국 국민에겐 우려 있어
시진핑, 대만 관련에 日에 안좋은 생각
중일 간 문제, 저는 개입할 게 아니다”
13일 일본을 방문해 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리를 만날 예정인 이재명 대통령이 일본 후쿠시마산 수산물 금지 조치에 대해 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 위해 “장기적으로 해결해야 할 문제”라고 밝혔다.
이 대통령은 12일 청와대에서 가진 NHK와의 인터뷰에서 “현재 상태로는 대한민국 국민의 정서적인 문제, 신뢰의 문제를 해결해야 하기 때문에 단기적으로는 어려울 것”이라며 이같이 밝혔다. 다만 이 대통령은 “CPTPP 가입에 대한 협력을 얻기 위해서는 그것도 중요한 의제”라고 말했다. 현재 한국은 후쿠시마현 등 일본 8개현에서 어획된 수산물 수입을 금지하고 있다.
CPTPP는 일본 주도로 아시아·태평양 지역 국가들이 2018년 출범한 다자간 자유무역협정(FTA)이다. 회원국은 일본·캐나다·호주 등 12개국이며 이 대통령은 이번 한일정상회담을 통해 가입을 타진할 방침이다. 이날 이 대통령은 “한국과 일본은 가치와 지향을 함께한다는 측면이 정말 중요하다. 서로 부족한 점들은 보완해가고, 경쟁하면서도 협력할 분야가 워낙 많기 때문에 함께할 공통점들이 무엇이 있는지를 더 많이 찾아보면 좋겠다”고 말했다.
다카이치 총리와 특히 어떤 분야에서 연계를 확인하고 싶으냐는 질문에 “사실 중요한 문제는 안보 분야일 수 있다. 한미일 안보 협력이라고 하는 기본 축이 있기 때문에 거기에 맞춰서 우리가 안보 협력을 해 나가야 될 것”이라고 답했다.
이어 “정말로 중요한 부분은 상호 간에 정말 깊이 있는 신뢰의 문제인데, 우리 대한민국 국민들 사이에는 그런 우려가 있다. 예민한 문제는 예민한 문제대로, 또 문제없이 협력할 수 있는 분야는 적극 협력해 나가야 이 복잡한 상황을 좀 잘 타개할 수 있겠다는 생각을 한다”고 덧붙였다.
최근 중일 갈등 속 한국의 입장을 묻는 질문에는 “대한민국에게 있어서 중국만큼 일본과의 관계도 중요하다고 (시진핑 중국 국가주석에게) 직접 말씀드렸다. 각국은 다 국가 고유의 핵심적 이익 또는 국가 자체의 존립, 이게 매우 중요하다”고 설명했다.
이 대통령은 “시 주석께서는 어쨌든 대만 문제에 관한 일본 측의 입장에 대해서 매우 안 좋은 생각을 가지고 있는 건 분명하다는 표현도 했지만 저로서는 그건 중국과 일본 간의 문제이지 우리가 깊이 관여하거나 개입할 문제가 아니라고 생각한다”고 강조했다.
또 “동북아시아의 평화와 안정이라는 측면에서 중국과 일본 간의 대립과 대결, 이런 것들이 바람직하지는 않기 때문에 양국 간의 대화를 통해서 원만하게 잘 해소되기를 기다린다”고 부연했다.
다카이치 총리가 김정은 북한국무위원장과의 회담을 강력히 추진하고 있는 것에 대해서는 “일본과 북한 간의 관계도 대화하고 소통하고 또 문제를 해소하는 관계로 발전하는 게 좋다고 생각한다. 그게 가능하도록 대한민국은 상황을 조성하는 역할을 앞으로 해 나갈 생각”이라며 “원만한 관계로 빨리 회복되는 것이 한반도 평화의 측면에서 바람직하다고 생각한다. 적극적으로 지지하고 지원하겠다”고 했다.
한편, 이 대통령은 13일부터 1박 2일 일정으로 다카이치 총리의 지역구이자 고향인 일본 나라 현을 방문해 다카이치 총리와 한일정상회담을 가질 예정이다.
댓글 0