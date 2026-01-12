‘착하게 살자’ 배지 단 마크 러팔로 “트럼프는 최악의 인간”

제83회 골든글로브 시상식에서 많은 배우들이 ‘BE GOOD(착하게 살자)’이라는 문구가 적힌 배지를 달고 등장해 미 이민세관단속국(ICE)의 과잉 단속과 도널드 트럼프 미국 대통령을 비판했다.
11일(현지 시각) 미국 캘리포니아 비벌리힐스 비벌리힐튼호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에는 많은 할리우드 스타들이 흰 바탕에 검은 글씨로 ‘BE GOOD’이라는 문구가 적힌 작은 배지를 달고 등장해 눈길을 끌었다.
이 문구는 지난 7일 트럼프 행정부가 최근 불법 이민자 단속을 강화해 온 미네소타주 미니애폴리스에서 백인 여성 르네 니콜 굿(37)이 ICE 요원의 총에 맞아 숨진 사건을 추모하기 위한 것이다.
세 자녀의 어머니였으며 비무장상태였던 굿이 막내아들을 학교에 데려다준 뒤 귀가하던 중 변을 당한 것으로 알려지며 미국 전역에서 항의 시위가 벌어지는 등 후폭풍이 이어지고 있다.
AP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 ‘헐크’로 유명한 배우 마크 러팔로를 비롯해 완다 사이크스, 나타샤 리온, 진 스마트 등 많은 배우들이 이 배지를 달고 시상식에 참석했다. 이들은 굿의 죽음을 ‘과잉 단속과 공권력 남용이 빚은 비극’으로 규정하며 ICE와 트럼프 행정부의 이민 정책을 정면 비판했다.
러팔로는 배지를 달고 시상식 인터뷰에 나서 “트럼프 대통령은 국제법을 무시하며 자신을 막을 수 있는 것은 자신의 도덕성뿐이라고 말했지만, 그는 유죄 판결을 받은 강간범”이라며 “최악의 인간”이라고 직격했다.
완다 사이크스도 “이 배지는 ICE 요원에게 살해된 엄마를 위한 것”이라며 “우리는 목소리를 높이고 이 불량 정부를 멈춰야 한다”고 말했다. 이날 작품상을 수상한 진 스마트도 “배우가 아니라 시민이자 엄마로서 말한다”며 굿 사건에 침묵할 수 없다고 강조했다.
트럼프 행정부는 해당 사건에 대해 ICE 요원의 정당방위였다는 입장을 유지하고 있다. 반면 인권단체와 시위대는 무리한 단속과 공권력 남용을 규탄하며 책임을 요구하고 있다.
‘BE GOOD’ 배지는 굿을 기리는 동시에 ICE의 강경 단속 정책과 트럼프 행정부 이민정책에 대한 항의의 메시지로 확산되고 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0