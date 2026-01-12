히잡 벗고 지도자 사진 태워 담뱃불…이란 여성 ‘저항 상징’으로

이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사진에 불을 붙여 담배를 피우는 여성들의 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산하고 있다. 여성 인권과 표현의 자유가 극도로 제한된 이란에서 ‘체제의 상징’을 공개적으로 훼손한 장면이 전 세계의 이목을 집중시키고 있다.
논란은 영상의 상징성에 그치지 않았다. 세계적인 작가 조앤 K. 롤링과 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 공개적으로 지지를 표명하면서, 이란 내부의 저항 움직임은 국제 정치·경제 이슈로까지 번지는 양상이다.
● 지도자 사진 불태워 담뱃불로… ‘저항 운동 기폭제’ 됐다
9일(현지 시각) 엑스(X·구 트위터) 등 주요 SNS에는 한 이란 여성이 하메네이의 사진에 불을 붙여 담배를 피우는 약 30초 분량의 영상이 게시됐다. 여성은 히잡을 착용하지 않은 채 등장해 사진에 불을 붙였고, 불꽃이 타오르자 아무렇지 않게 담배를 갖다댔다.
일각에서는 인공지능(AI)으로 조작된 영상이라는 의혹도 제기됐지만, 여성은 곧바로 전체 영상을 공개하며 이를 정면 반박했다. 이후 SNS에는 히잡을 벗거나 지도자 사진을 불태우는 유사 영상들이 잇따라 올라오며 저항의 상징으로 확산되고 있다.
영상이 급속히 확산된 데에는 해외 유명 인사들의 반응도 영향을 미쳤다.
‘해리포터’ 시리즈의 작가 조앤 K. 롤링은 11일 자신의 SNS에 하메네이의 사진으로 담뱃불을 붙이는 캐리커처를 공유하며 “인권을 옹호한다면서 이란의 자유 투쟁엔 입을 닫고 있다면, 당신의 정체는 뻔하다”고 적었다. 일론 머스크 역시 해당 게시물을 공유하며 “사실이다(True)”라는 짧은 메시지를 남겼다.
전문가들은 이 같은 발언이 단순한 의견 표명을 넘어, 이란 내부 사안을 국제 여론의 장으로 끌어올리는 계기가 됐다고 분석한다.
● 히잡 없이 공공장소에서 흡연한 여성… 징역 ‘최대 15년’
이 영상이 특히 주목받는 이유는 이란 사회에서 금기시되는 행위들이 한 장면에 집약돼 있기 때문이다.
이란에서는 최고지도자의 사진을 훼손하는 행위를 체제에 대한 중대한 도전으로 간주해 엄격히 처벌한다. 실제로 지난해 11월 하메네이의 사진을 불태운 영상을 공유한 한 활동가는 보안군의 급습을 받고 은신에 들어간 바 있다.
여기에 여성의 히잡 미착용과 공공장소 흡연 역시 중범죄로 취급된다. 이란 정부는 히잡을 착용하지 않을 경우 거액의 벌금은 물론, 최대 15년의 징역형까지 선고할 수 있도록 하고 있다.
● 한계치 다다른 경제난에 곳곳서 시위 격화… “최소 62명 사망”
이 같은 저항은 이란의 심각한 경제난과 맞물리며 대규모 반정부 시위로 번지고 있다. 최근 이란 리알화 가치는 사상 최저치로 추락했고, 식료품 가격은 1년 새 70% 이상 급등했다. 생계 위기에 몰린 시민들이 시위에 대거 가세하면서 충돌은 전국으로 확산되는 양상이다.
인권 단체들에 따르면 시위 발발 이후 현재까지 시민과 군경을 포함해 최소 62명이 숨진 것으로 집계됐다. 하메네이는 시위대를 ‘폭도’로 규정하며 사형 집행 등 강경 진압을 예고했으며, 미국을 비롯한 국제사회는 무력 대응을 경고하며 개입 가능성까지 시사하고 있다. 이란을 둘러싼 긴장 수위는 최고조에 달하고 있다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0