대리운전으로 귀가한 50대, 차 안에서 숨진채 발견

대리운전을 이용해 귀가한 50대 남성이 차 안에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
12일 경기 평택경찰서에 따르면 50대 A 씨가 10일 오전평택시 동삭동 한 아파트 주차장 내 차량에서 숨진 채로 발견됐다. A 씨는 전날인 9일 오후 9시경 대리운전을 이용해 해당 아파트에 도착했지만 집에는 들어가지 않고 차 안에 머물렀던 것으로 알려졌다.
당시 A 씨는 술을 마시고 휴대전화를 식당에 두고 나왔는데, 식당 주인이 다음 날 휴대전화를 찾아주기 위해 A 씨 지인들에게 연락하다가 그가 귀가하지 않았다는 사실이 파악된 것으로 전해졌다.
A 씨를 아파트까지 데려다 준 대리기사 B 씨는 아파트 주차장에 도착한 뒤 잠든 A 씨가 깨워도 일어나지 않자 A 씨의 지인에게 사진을 전송하고 차에 시동을 켜둔 채 돌아간 것으로 확인됐다.
경찰은 A 씨의 시신에 외상이 없는 점, 차량에 접근한 외부인이 없는 점 등을 토대로 범죄 관련성은 낮은 것으로 보고 있다. 국립과학수사연구원은 A 씨 시신을 부검한 이후 이날 “기도 질식에 의한 사망으로 보인다”는 1차 구두 소견을 낸 것으로 전해졌다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
