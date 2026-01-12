전원주, 19세 연하남과 성수동 데이트…“가슴 떨려 말 안 나와”

배우 전원주가 19세 연하 남성과 성수동에서 데이트를 즐기는 모습이 공개됐다. 세대 차이를 넘어 일상의 소소한 배려와 대화가 이어지는 장면이 담기며 온라인에서 화제를 모으고 있다.
9일 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’에는 ‘연하 느좋남과 성수동 핫플 데이트’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 전원주가 이전 콘텐츠를 통해 인연을 맺었던 19세 연하 남성과 다시 만나 성수동 일대를 함께 둘러보는 모습이 담겼다.
데이트 초반부터 연하 남성의 배려가 눈길을 끌었다. 그는 “손이 왜 이렇게 차냐”며 핫팩을 전했다. 이에 전원주는 “가슴이 떨려서 말이 안 나온다”고 긴장한 모습을 보였다. 전원주는 팬의 훤칠한 키에 “굉장히 기네. 쳐다보기가 힘들다”고 말해 웃음을 안겼다.
두 사람은 한 소품숍에서 서로에게 어울리는 머플러를 골라주며 데이트를 이어갔다. 전원주는 연하 남성을 향해 “이러고 보니 잘생겼다”고 말했고, 팔짱을 끼는 등 자연스러운 스킨십도 이어졌다.
거울 앞에서는 연하 남성이 전원주의 키에 맞춰 무릎을 굽힌 채 포즈를 취했고, 전원주가 직접 머플러를 매주며 훈훈한 분위기가 연출됐다.
카페로 자리를 옮긴 뒤에도 세심한 배려는 계속됐다. 연하 남성은 의자를 빼주고 음료를 가지러 가는가 하면 “지난번보다 얼굴이 더 좋아졌다”고 칭찬했다. 전원주는 “고생만 하다가 노년에 이렇게 편안하다. 이렇게 좋은 분도 만나고”라며 웃어 보였다.
전원주는 대화 도중 치아 미백과 보톡스 시술을 받았다고 밝히기도 했다. 이 과정에서 연하 남성이 전원주의 얼굴에 묻은 립스틱을 자연스럽게 닦아주는 장면도 담겼다.
이날 두 사람은 셀프 사진 촬영과 코인 노래방 등 이른바 ‘MZ 스타일’ 데이트 코스도 함께 즐겼다. 데이트를 마친 전원주는 “오늘 정말 좋았다. 말씀도 잘하고 인자하고 배울 점이 많았다”며 “인연이 계속됐으면 좋겠다”고 소감을 전했다.
