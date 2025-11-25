WTO 회복 강조한 李 “모두 잘사는 다자체제로”

이재명 대통령은 24일 “WTO(세계무역기구) 중심의 다자주의 체제가 상당 정도 훼손되고 있는데, (이를) 훼손되지 않게 해야 한다”며 “특정 국가를 제외한 거의 대부분 국가가 동의하는 바”라고 말했다. 미중 패권 경쟁 속 보호 무역주의가 확산되는 상황에서 자유무역 질서 회복 필요성을 강조한 것이다.
이 대통령은 이날 튀르키예 앙카라로 향하는 대통령 공군1호기에서 기자간담회를 열고 “국가 간 관계라는 게 이제는 서로 떼어 놓고 따로 살 수 없는 상황”이라며 “국제질서를 존중받는 모두가 함께 잘 사는 그런 다자주의 체제로 최대한 잘 만들어가야 한다”고 했다. 그러면서 “자유무역 질서라고 하는 것이 결국은 모든 국가가 함께 살 수 있는 거의 유일한 길이기 때문에 결국 그 길로 갈 수밖에 없을 것”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 미중 갈등 상황에 대해선 “대한민국 외교의 기본 원칙은 한미 동맹을 근간으로 하되 중국과의 관계는 안정적으로 잘 관리한다는 것”이라며 “그 근본은 국익 중심의 실용외교”라고 설명했다. 이어 “(미중 양국이) 동시에 잡아당기면 중간에 낀 새우 신세가 될 수 있지만 또 우리가 하기에 따라 양쪽 입장을 적당히 조정·중재하면서 우리의 활동 폭을 얼마든지 넓혀 나갈 수 있다”고 강조했다.
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 ‘대만 유사시 집단 자위권 발동’ 발언에서 시작된 중일 갈등이 격화되고 있는 데 대해선 “대한민국 입장에서 현재 상황을 냉철하게 지켜보고 국익이 훼손되지 않도록 최선을 다해야 되지 않을까 싶다”고 했다.
이 대통령은 23일(현지 시간) 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 다카이치 총리, 리창 중국 국무원 총리와 각각 회동했다. 리 총리와의 회동에서 이 대통령은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 이뤄진 한중 정상회담을 통해 양국 관계가 전면적으로 복원된 만큼 양국의 민생에 실질적으로 기여할 협력을 추진하자고 제안했다고 대통령실은 전했다. 리 총리는 “여러 현안에 대한 호혜적 협력을 강화하고 장기적 관점에서 양국 관계를 지속적으로 발전시키길 바란다”고 밝혔다. 이에 이 대통령은 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 베이징에서 이른 시일 안에 만나기를 기대한다고 했다.
또 이 대통령은 다카이치 총리와의 회동에서 “양국이 협력 가능한 분야에 집중하며 관계를 한 단계 더 발전시켜 나갈 수 있기를 바란다”고 말했다고 대통령실은 전했다.
