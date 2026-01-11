‘괴물 산불’ 될뻔한 의성 산불…‘눈보라의 기적’이 구했다

의성, 사상 최대 피해 경북 산불 발화지
악화일로 치닫다 3시간만에 주불 진화
주민들 “누군가 쓰레기 소각한 듯” 증언
지난해 사상 최대 피해를 안긴 경북 북동부 산불의 최초 발화지 의성에서 10일 또다시 대형 산불이 발생했다. 산불 발생 3시간여 뒤 폭설이 내리면서 주불이 진화됐으나 주민들은 1년 전 기억으로 인해 놀란 가슴을 쓸어내려야 했다.
산림 당국에 따르면 10일 오후 3시 10분경 의성군 의성읍 비봉리 해발 150m 높이 야산 정상에서 원인을 정확히 알 수 없는 산불이 발생했다. 이날 의성을 비롯한 경북 대부분 지역에 강풍주의보가 발효된 가운데 산불은 초속 6m 이상의 강한 바람을 타고 급속도로 확산하기 시작했다. 산림 당국은 오후 3시 41분경 소방 대응 2단계를, 오후 4시 반경에는 산불 대응 2단계를 각각 발령하고 차량 50여 대와 인력 300여 명 등 가용 자원을 총동원해 진화 작업에 나섰다.
산불 진화 헬기 10대도 현장에 투입했지만 강한 바람으로 인해 일부 헬기가 뜨지 못하는 등 상황은 악화일로로 치달았다. 서북풍을 타고 빠르게 번지던 산불은 의성읍 오로리와 팔성리, 비봉리 주민들을 위협했다. 이에 의성군은 의성체육관과 각 마을회관 등으로 주민 340여 명을 대피시켰다. 불이 인접 도시인 안동으로 넘어가려 하자 안동시는 길안면 주민에게 재난안전 문자를 보내 안전에 특히 유의해달라고 당부하기도 했다.
절체절명의 순간을 멈춰 세운 기적은 눈보라였다. 오후 5시 45분경부터 산불 현장에 눈이 내리기 시작하면서 불기운은 빠르게 힘을 잃어갔다. 산림청은 산불 발생 3시간여 뒤인 이날 오후 6시 반경 주불 진화가 완료됐다고 선언했다. 산림 당국은 인력 400여 명과 진화 장비 147대, 헬기 10대 등을 투입해 다음 날인 11일 오전 9시경 잔불 정리를 완료했다. 현재 산불진화대원 250여 명이 뒷불감시를 계속하고 있다.
다행히 산불이 큰 피해로 번지지 않았으나 주민들은 되살아난 공포감에 뜬눈으로 밤을 지새워야 했다. 오로리 주민 김모 씨(70)는 “1년 전 산불이 생각나 심장이 덜컹 내려앉는 기분이었다. 대피소에서 집에 돌아왔지만 불이 다시 커질까 봐 잠도 한숨도 못 잤다”고 토로했다.
의성군 산림과 특별사법경찰은 주민 진술과 현장 상황을 토대로 발화 지점과 원인 등을 확인하고 있다. 주민들은 “산 중턱에서 누군가 쓰레기를 소각하다 불이 난 것 같다”고 증언한 것으로 알려졌다. 의성군 관계자는 “주민 진술 등을 토대로 발화 당시 주변 불법 소각 여부 등을 집중적으로 확인하고 있다”고 말했다.
댓글 0