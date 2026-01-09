채상병 수사 박정훈-계엄헬기 거부 김문상 ‘별’ 달았다

해병대 채모 상병 순직 사건의 수사 외압을 폭로해 윤석열 정부에서 보직 해임됐던 박정훈 대령이 준장으로 진급했다. 12·3 비상계엄 당시 계엄군의 특전사 병력이 탄 헬기의 긴급비행 승인을 거부한 김문상 대령도 준장 계급장을 달았다.

지난해 6월 박정훈 대령이 서울 서초구 고등법원에서 열린 상관명예훼손 등 2심 공판에 출석하고 있다. 뉴스1

준장 진급자 가운데 해병대 수사단장으로서 채 해병 순직 사건을 조사했던 박정훈 대령은 국방조사본부장 대리로 보직될 예정이다. 박 대령은 2023년 해병대 수사단장직에서 보직 해임된 후 기소됐으나, 군사재판에서 무죄를 선고받은 후 지난해 10월부터 국방부 조사본부 차장 직무대리로 근무 중이다.