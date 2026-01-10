국방부 “北무인기 우리 것 아냐…민간기 여부 철저히 조사”

북한이 한국의 무인기 침투를 주장하는 가운데, 국방부는 10일 우리 군의 작전이 아니라고 거듭 강조하며 “우리는 북한에 대한 도발이나 자극할 의도가 없다”고 강조했다.
김홍철 국방정책실장은 이날 ‘무인기 관련 북 총참모부 성명에 대한 국방부 입장’을 브리핑하며 “1차 조사결과 우리 군은 해당 무인기를 보유하고 있지 않으며, 북한이 발표한 일자의 해당 시간대에 무인기를 운용한 사실도 없다”고 밝혔다.
이어 “민간 영역에서 무인기를 운용했을 가능성에 대해선 정부 유관기관과 협조해 철저한 조사를 진행할 예정”이라고 설명했다.
그러면서 “남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아가기 위해 실질적인 조치와 노력을 지속해 갈 것”이라고 덧붙였다.
앞서 북한은 이날 오전 조선인민군 총참모부 대변인을 통해 지난해 9월과 이달 4일 한국이 무인기를 북한에 침투시켜 이를 격추했다고 주장했다.
청와대는 이와 관련, 이날 정오에 국가안보실 1차장 주재 국가안전보장회의(NSC) 실무조정회의를 개최했다. 이재명 대통령이 이 사안에 대한 철저한 조사를 지시한 것에 대한 후속 조치다.
통일부도 이날 오후 차관 주재로 긴급 간부회의를 열어 관련 상황을 점검하고 대책 방향을 논의했다. 통일부는 “유관기관과 함께 남북 간 긴장 완화와 신뢰 조성을 위해 일관된 노력을 지속해 나갈 것”이라고 전했다.
