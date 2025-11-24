‘청래당 vs 개딸’ 당원끼리 비난전…1인 1표제에 쪼개진 민주당

정청래 지지층, 딴지일보 게시판 등 집결
1인1표 반대 의원 좌표 찍고 “당 떠나라”
친명 그룹은 ‘재명이네 마을’ 등서 여론전
“鄭대표, 다수의 여론 듣겠다는 생각 없어”
더불어민주당 정청래 대표가 ‘1인 1표제’ 등 당헌·당규 개정에 착수한 것을 두고 당 강성 지지층이 이재명 대통령을 지지하는 ‘개딸’(개혁의 딸)과 정 대표를 중심으로 한 ‘청래당’ 등으로 나뉘어 대리전 양상을 보이고 있다. 이 대통령을 지지하는 당원들은 “정 대표가 대통령 순방 중에도 자기 정치에 여념이 없다”고 비판하는 반면, 정 대표를 지지하는 당원들은 “1인 1표라는 시대 정신에 동의하지 않는 이들은 당을 떠나야 한다”고 맞서는 모습이다.
당 당무위원회가 국회에서 ‘1인 1표제’ 등 당헌·당규 개정을 의결하는 24일, 딴지일보 자유게시판과 더불어청래당 등 정 대표에 대한 지지를 보이는 인터넷 커뮤니티에는 “대의원을 중심으로 한 기존 당원들이 자신의 밥그릇을 지키고 싶어 당헌·당규 개정에 반대하고 있다”는 글이 다수 올라왔다. 한 당원은 전날 1인 1표제 개정에 공개적으로 반대 의사를 표현한 민주당 현역 의원 등 이름을 거론하며 “국민의힘도 1인 1표제를 하고 이 대통령도 대표 시절 1인 1표제를 공약했는데 이게 싫다고 하는 한준호 최고위원과 강득구 의원은 당을 떠나야 한다”고 지적했다.
정 대표를 지지한다고 밝힌 한 당원은 “당원주권 정당으로 나아가는 중요한 시기에 친명이란 계파가 중요한 게 아닌데 왜 당내에서 갈라치기를 하는지 모르겠다”며 “지방선거를 앞두고 지역 내 자신의 조직이 사라지는 것만 염려해 자기정치 하는 의원들은 반성해야 한다”고 했다.
반면 ‘재명이네 마을’ 등 이 대통령에 대한 지지를 보이는 커뮤니티에는 “시기나 규칙도 제대로 정해두지 않은 상태에서 당헌·당규 개정을 서두르는 건 다른 꿍꿍이가 있다고 밖에 볼 수 없다”는 글이 올라왔다. 한 당원은 “이 대통령이 중요한 순방 일정을 진행하고 있는데 정 대표가 자신의 연임만 생각하고 대통령 생각은 전혀 안 하고 있다”고 했다.
이 대통령을 지지하는 한 당원은 “투표율이 16% 밖에 안 되는 걸 가지고 전체 당원의 뜻이라고 해석하는 것부터가 당원 다수의 여론을 전혀 들을 생각이 없다는 것을 반증하는 것”이라며 “지방선거도 아직 남았고 많은 당원들의 의견이 반영되지도 않았는데 너무 서두르는 것 아니냐”고 지적했다.
김성수 TV 등 일부 친명계열 유튜버는 “당헌·당규 개정 과정에서 정 대표가 의견수렴과 절차적 정당성을 모두 무시했다”며 헌법재판소에 ‘당헌·당규 개정안 의결 무효 확인 가처분 소송’을 추진하기도 했다. 이들은 “당원 83%가 불참해 결과적으로 찬성이 14.5% 뿐인데도 ‘압도적 찬성’을 주장하는 건 당원 주권을 심각하게 침해한 것”이라고 주장했다. 민주당은 이날 오전 당무위, 28일 당 중앙위원회를 거쳐 1인 1표제를 의결할 계획이다.
