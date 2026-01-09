“오로지 올림픽에 맞춰 가속중… 이번엔 메달 걸어야죠”

빙속 500m 김민선 훈련 비지땀
3번째 올림픽, 첫 메달 각오 단단
“출발 나쁜 시즌, 화려하게 마무리”
김민선(25)의 이름 앞에는 ‘포스트 이상화’란 수식어가 따라다녔다. 김민선은 ‘빙속여제’ 이상화(37·은퇴)가 2010년 밴쿠버 겨울올림픽 스피드스케이팅 여자 500m에서 금메달을 딴 걸 보고 스케이트를 시작했다. 이상화처럼 주니어 무대를 평정했고, 2018년 평창 올림픽 선수촌에서는 이상화와 룸메이트로 지낸 인연도 있다.
김민선은 이상화가 은퇴한 후 한국 여자 빙상의 간판으로 우뚝 섰다. 2022∼2023시즌 때는 국제빙상경기연맹(ISU) 1∼5차 월드컵에서 모두 우승하며 ‘신(新)빙속여제’라는 별명도 얻었다. 하지만 마무리가 아쉬웠다. 마지막 6차 월드컵 은메달에 이어 시즌을 마무리하는 세계선수권대회에서는 ‘노메달’에 그쳤다. 창대하게 열어젖힌 시즌을 미약하게 마무리했다.
8일 서울 태릉국제스케이트장에서 만난 김민선은 “가장 크고 중요한 대회는 대부분 시즌 후반인 2월에 열린다. 당시의 아쉬움을 잊지 않고 항상 2월에 맞춰 컨디션을 최고로 끌어올리는 방법을 연구하려 애써 왔다”고 했다.
김민선은 2025∼2026시즌을 부진하게 시작했다. 올림픽 시즌이라 불리는 중요한 때이지만 지난해 11월 열린 ISU 1차 월드컵 여자 500m 1, 2차 레이스에서 모두 17위에 그쳤다. 1차 월드컵 부진으로 김민선은 2차 월드컵에서는 하위권 선수들이 출전하는 디비전B(2부)에 배정되기도 했다. 2022∼2023시즌 월드컵 종합 1위를 차지했던 김민선이었기에 우려의 목소리도 적지 않았다. 하지만 김민선은 “개인적으로는 (디비전B 강등이) 충격은 아니었다. ‘올림픽이 가장 중요하다’는 마음으로 하루하루 내 훈련을 하는 데 집중했다”고 했다.
대회를 치를수록 순위를 끌어올린 김민선은 지난해 12월 4차 월드컵에서는 1차 레이스 4위를 했다. 그리고 2차 레이스 때 동메달을 따내며 시즌 첫 메달도 신고했다. 5차 월드컵을 앞두고 한국에서 마지막 담금질 중인 김민선은 이날 후원사인 CJ가 주최한 식사 행사에서 “이런 응원 덕분에 제가 계속 도전할 수 있었다. 올림픽에서 메달을 거는 모습을 꼭 보여드리겠다”며 웃었다.
시즌 시작은 미약했지만 창대하게 시즌을 마무리하는 게 개인 세 번째 올림픽에 나서는 김민선의 목표다. 김민선은 2018년 평창 대회 때 16위를 했고, 2022년 베이징 대회에서는 7위에 올랐다. 김민선은 내달 열리는 2026 밀라노-코르티나담페초 올림픽에서는 첫 메달에 도전한다.
