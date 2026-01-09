“150억 포기하고 결혼” 권상우가 밝힌 손태영과의 결정적 순간

배우 권상우가 아내 손태영과의 연애 시절을 공개하며 결혼을 결심하게 된 결정적 순간들을 털어놨다. 교제 두 달 만에 떠난 호주 여행과, 거액의 계약금을 포기하고 선택한 결혼 이야기가 다시 주목받고 있다.
지난 8일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 권상우·손태영 부부가 출연한 영상이 공개됐다. 홍진경과 만난 자리에서 권상우는 손태영과의 러브스토리에 대해 “사귄 지 두 달 만에 호주를 갔다”며 “호주에서 제대로 추억을 만들자는 생각으로 열기구에서 1차 프러포즈를 했다. 결혼을 전제로 만나자고 목걸이를 걸어줬다”고 말했다.
권상우는 손태영에게 끌린 이유로 ‘불안하지 않았던 감정’을 꼽았다. 그는 “예전에 만났던 사람들과는 떨어져 있으면 늘 불안했는데, 손태영을 만나고 나서는 그런 불안함이 없었다”며 “마음이 편했던 게 가장 큰 매력이었다”고 했다. 영상에서는 두 사람이 함께한 호주 여행 사진도 공개돼 풋풋했던 연애 시절의 분위기를 전했다.
손태영은 당시를 떠올리며 “여행을 마치고 한국에 돌아왔는데 신문에 열애설이 나서 악플을 받고 힘들었다”고 말했다. 권상우는 결혼식 날을 회상하며 “그날 정말 많이 울었다. 억지로 결혼하는 것 아니냐는 말도 들었다”며 “어린 시절부터 엄마와 형이 고생했던 기억이 떠올라서 감정이 북받쳤다”고 밝혔다.
이에 손태영은 “사람들은 이분이 결혼하기 싫어서 운다고 오해했는데, 그때 아기까지 있다고 하면 큰일 날 것 같았다”고 말해 웃음을 자아냈다. 권상우는 “지금 생각해도 그때 결혼하길 정말 잘했다”며 “당시 일본에서 계약금 150억 원을 받기로 했지만, 결혼을 결정하면서 도의적으로 돌려줬다”고 말했다. 그는 “그때도 엄청난 돈이었지만, 지금은 그 선택이 더 행복했다고 생각한다”고 덧붙였다.
