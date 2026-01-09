허경환, ‘놀뭐’ 고정 밀당에 “같이 좀 놉시다” 속마음 고백

방송인 허경환이 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에 대한 애정을 드러내며 고정 멤버 합류 욕심을 숨기지 않았다. 새해 첫 녹화 현장에서 나온 농담 섞인 발언이었지만, 최근 이어진 방송 행보와 맞물리며 눈길을 끌었다.
10일 오후 방송되는 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 함께한 2026년 새해 첫 녹화 현장이 공개된다. 방송에 앞서 공개된 사진 속 멤버들은 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 21번째 대상을 수상한 유재석을 축하하며 훈훈한 분위기 속에서 녹화를 시작했다. 유재석은 “우리가 함께 받은 대상”이라며 공을 돌렸고, 시상식 후 고기 회식을 쏜 뒷이야기도 전해졌다.
이 과정에서 유재석은 “경환이는 회식 왜 안 왔어?”라며 허경환을 ‘회식 불참러’로 몰아갔고, 허경환은 “시상식을 안 갔는데 회식만 가는 게 좀…”이라며 억울함을 토로해 웃음을 자아냈다.
멤버들은 최근 허경환의 활발한 방송 출연을 두고 이른바 ‘대국민 면접’이라는 표현을 쓰며 화제를 이어갔다.
지난 방송에서 ‘예능 대부’ 이경규도 “이제 뿌리를 내려야 한다”, “2026년이 마지막이자 최고의 해”라고 한 바. 물 들어올 때 노를 열심히 젓고 있는 중인 허경환은 ‘놀면 뭐하니?’의 고정 ‘밀당’(밀고 당기기)에 “나도 같이 좀 놉시다!”라며 애타는 속마음을 분출하고, 급기야 할 말이 있다면서 앙탈을 부려 모두를 폭소케 한다.
유재석, 하하, 주우재는 “멤버 됐다 치고 완-투!”라며 장난을 더했고, 허경환은 “내 유행어인데 찜찜하네”라고 받아치며 케미를 완성했다. 네 사람의 호흡은 이날 오후 6시 30분 방송에서 확인할 수 있다.
