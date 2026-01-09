“조세호 시계 협찬·접대 받아”…폭로자, 술자리 사진 공개

방송인 조세호가 방송 활동 복귀에 나선 가운데, 이른바 ‘조폭 연루설’을 제기했던 폭로자 A 씨가 추가 주장을 내놓으며 논란이 이어지고 있다. 하차 선언 이후 3주 만에 복귀 소식이 전해지자, 폭로자는 “우연이라고 보기 어렵다”며 의혹 제기를 멈추지 않겠다는 입장을 밝혔다.
8일 범죄 제보 채널 운영자 A 씨는 소셜미디어를 통해 “조세호 관련해서 저에게 욕하시는 분들도 물론 있을 거라 생각한다”며 “조세호는 대중의 신뢰와 영향력을 먹고 사는 유명인”이라고 말했다. 이어 “공인은 오해를 살 만한 관계 자체를 관리해야 할 책임이 있다”며 “조세호는 수십 년 전부터 이미 조폭들과 유착이 있었다”고 주장했다.
A 씨는 “어린 나이에 수억짜리 외제차를 몰고 수억짜리 시계를 차고 있으며, 그를 수행하는 조직원도 있다. 과하게 돈이 많다”며 “그걸 알고도 그가 운영하는 사업체를 홍보해주고, 친구니까 명품 선물을 받고 수억짜리 시계를 협찬받고 고급 술집에서 몇 백, 몇 천만 원 접대를 받는 게 말이 된다고 생각하느냐”고 반문했다. 또 “조세호가 정말 죄가 없다고 생각했으면 하차할까”라며 “날 고소한다는 사람이 두바이로 도피했고, 그 시점에 딱 방송 복귀가 이뤄졌다. 우연일까”라고 했다.
함께 공개된 사진에는 조세호가 지인들과 술자리에 참석한 모습이 담겼다. 다만 촬영 시점은 명확히 공개되지 않았다.
A 씨는 앞서 “조세호 씨가 모든 방송에서 하차하고 반성하는 모습을 보였을 때 더 이상 폭로하지 않았다”며 “하지만 3주 후 복귀 소식을 듣고 화가 났다”고 밝힌 바 있다.
조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 지난해 12월 “A 씨 개인의 추측에 불과하며 사실이 아니다”며 “금품이나 고가 선물 수수 의혹 역시 사실무근”이라고 반박했다. 이후 조세호는 KBS 2TV ‘1박 2일’ 시즌4와 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 하차했다.
조세호는 직접 입장문을 통해 “여러 지방 행사를 다니다 보니 다양한 사람들을 만나게 됐다”며 “대중 앞에 서는 사람으로서 관계에 더 신중했어야 했는데 성숙하게 대처하지 못했다. 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다. 다만 “그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니다”라고 선을 그었다.
한편 조세호는 지난해 12월 31일 넷플릭스 예능 ‘도라이버’ 시즌4 합류 소식이 전해지며 방송 활동 재개를 알렸다. 제작진은 “지난 시즌에 이어 새 시즌도 함께할 예정”이라고 밝혔다.